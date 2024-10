Der einfachste und zugleich sicherste Weg, um in Gold zu investieren

Werbung

Gold ist ein ganz besonderes Investment. Anleihen sind zeitlich begrenzt, Aktien können eines Tages vom Kurszettel verschwinden, aber Gold, das bleibt. Seit ewigen Zeiten sieht der Mensch Gold als etwas ganz Besonderes an, als etwas, was beständig ist und Sicherheit verleiht. Dass dieses so besondere Edelmetall momentan, in einer Zeit, in der vieles unsicher wirkt, besonders gesucht ist, überrascht daher nicht.

Ein bisschen Gold gehört in jedes Depot, da sind Investoren-Legenden aller Zeiten fast durchweg einer Meinung. Und wenn man sich ansieht, wie beeindruckend die Performance des Goldpreises in den vergangenen Jahren war, wäre wohl jeder froh, wenn es nicht nur ein bisschen Gold wäre, das man sein eigen nennt. Der folgende Chart zeigt, wie deutlich der Goldpreis (hier in Euro) die großen Indizes DAX und Dow Jones in den vergangenen fünf Jahren hinter sich gelassen hat.

Quelle: www.onvista.de

Ein ideales Umfeld für einen weiter steigenden Goldpreis

In diesem Jahr ist Gold schon weiter gestiegen, als das viele zuvor vermutet haben. Aber das ist kein Argument, sich vom Gold fernzuhalten, sondern im Gegenteil eines, um dabei zu sein. Gold hat keinen auf Basis von Rechenmodellen festlegbaren Wert, es kostet, was die Investoren dafür zu zahlen bereit sind. Und da Gold für Anleger ein Asset ist, das Sicherheit verheißt, bietet die aktuelle Gesamtsituation die nötigen Argumente, um die Chance auf weiter steigende Kurse zu erhalten:

In China sind die Probleme erheblich, die dortige Wirtschaft kommt nicht in Fahrt. In Europa liegt das Wachstum weit unter dem langjährigen Durchschnitt, in Deutschland sieht man nicht einmal das. Und in den USA beginnen die hohen Zinsen die Konjunktur nun doch zu drücken. Zwar könnten sinkende Leitzinsen das Problem lindern, aber nicht lösen. Zugleich reduzieren die jetzt sukzessiv wieder sinkenden Leitzinsen die Attraktivität von Anleihen als einem Hauptkonkurrenten für Gold, so dass Gold in Phasen wie diesen oft besonders gesucht ist, wie wir auch am folgenden Chart sehen können.

Quelle: marketmaker pp4

Dazu gesellen sich geopolitische Risiken, die die Neigung, lieber ein wenig mehr als zu wenig Gold zu besitzen, noch fördern. In einem solchen Umfeld ist für den Goldpreis nichts unmöglich.

Aber manche Anleger scheuen vor einem Gold-Investment zurück, weil sie auf der einen Seite Gold-Derivate als riskant ansehen und sich in Bezug auf echte Goldmünzen und Goldbarren fragen: Wohin damit, damit es sicher ist? Und ist es nicht viel komplizierter, echtes Gold zu kaufen und zu verkaufen, als das bei Aktien der Fall wäre?

Der Wisdom Tree Core Physical Gold ETC

Das ist zwar richtig, aber es ist ohnehin nicht sinnvoll, selbst physisches Gold in nennenswerter Größenordnung vorzuhalten. Ein paar kleinere Goldmünzen für den Fall der Fälle, das kann nicht schaden. Aber ein nennenswertes, echtes Investment in Gold gehört weder in ein Schließfach noch sollte man es im Keller versteckt oder im Garten vergraben haben. Dafür gibt es die sogenannten Exchange Traded Commodities, kurz ETCs wie den Wisdom Tree Core Physical Gold ETC. Wie das konkret funktioniert, erläutern wir nach dieser Übersicht über die Eckdaten dieses ETC.

Anlageklasse Rohstoffe WKN A3GNFN ISIN JE00BN2CJ301 Typ Exchange Traded Commodity (ETC) Emittent WisdomTree Metal Securities Limited Managementgebühr 0,12 % p.a. ETC-Volumen per 20.09.2024 1,013 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETC 3. Dezember 2020 Replikationsmethode physische Goldbarren Fondswährung ÚS-Dollar

Mit einem ETC ist ihr Gold sicher verwahrt ... und problemlos handelbar

Ein Gold-ETC stellt quasi eine Sammelstelle für Gold verschiedenster Investoren dar, die damit einen „Rundum-Service“ genießen. Der Kauf von Anteilen am Wisdom Tree Core Physical Gold ETC führt dazu, dass die Manager des ETC umgehend für die entsprechende Summe physisches Gold erwerben und es für Sie an einem sicheren Ort (die Tresore befinden sich in London) verwahren. Hier werden keine Futures oder andere Derviate als „Ersatz“ für ihren Goldkauf genutzt, sondern Wisdom Tree kauft echtes, physisches Gold, das auch nicht für Wertpapierleihen oder andere spekulative Aktivitäten angetastet wird. Sie haben also de facto entsprechend Ihrer ETC-Anteile Ihr Gold in einem Tresor in London.

Quelle: www.onvista.de

Die minimale jährliche Managementgebühr von 0,12 Prozent sowie die geringe Spanne zwischen An- und Verkaufspreis stellen sicher, dass der ETC die Entwicklung des Goldpreises präzise abbildet, wie Sie in der vorstehenden Grafik (abgebildeter Zeitraum 12 Monate) sehen. Und der Umstand, dass Sie diesen ETC im deutschen Xetra-Handel, in Frankfurt, Stuttgart, aber nach Belieben auch an den Börsen in London oder Paris jederzeit kaufen und verkaufen können, macht deutlich: Einfacher und zugleich sicherer können Sie in dieses so besondere Edelmetall nicht investieren!

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Wisdom Tree Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.