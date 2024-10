GNW-Adhoc: 1300 Kunden und weiterhin auf Wachstumskurs: Das europäische Tech-Unternehmen Scaleflex stellt eine Visual-Experience-Plattform vor, die den 4,5 Milliarden Dollar DAM-Markt aufwirbeln soll

^Seit 2020 hat das Unternehmen 1300 Kunden erreicht. Die Veröffentlichung der

Visual Experience Platform soll den 4,5-Milliarden-Dollar-Markt für Digital Asset Management (DAM) und KI-Lösungen zur visuellen Aufwertung neu gestalten. Es wird erwartet, dass der DAM-Markt bis 2032 16,2 Milliarden Dollar(1) erreichen wird. PARIS, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einer Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro stellt der in Frankreich gegründete Software-Anbieter Scaleflex seine Visual Experience Platform (VXP) vor. Analysten erwarten, dass der DAM-Markt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von über 17 %(2) erreichen wird. Zu den wichtigsten Treibern gehören die zunehmende Akzeptanz von Cloud-basierten Architekturen und die Integration von KI und maschinellem Lernen für das Asset Management. ?Die VXP erfüllt den Wunsch unserer Kunden nach einer einzigen Plattform, die mehr kann als herkömmliches DAM - sie verbessert deutlich die Optimierung, Anreicherung und Verteilung von Inhalten. Unsere Arbeit mit L-Commerce, einer Tochtergesellschaft von E. Leclerc, Frankreichs führendem Lebensmittelhändler, ist ein Beweis dafür. Wir haben ihnen geholfen, Mediendateien schneller und zu geringeren Kosten zu verarbeiten und sowohl die Skalierbarkeit als auch die Web- Performance zu verbessern, was für den Erfolg im E-Commerce entscheidend ist", sagt Emil Novakov, Mitbegründer und CEO von Scaleflex. VXP ist die erste Software auf dem DAM-Markt mit integrierten Funktionen, die auf Marketing-, Digital- und IT-Teams zugeschnitten sind: * Digital Asset Management, eine einzige Datenquelle der Wahrheit, um visuelle Assets (Bilder, Videos...) zu referenzieren und zu verteilen * Visual AI-Aufwertung zur Automatisierung von Aufgaben wie NSFW, Datenanreicherung, Tagging und visuelle Suche (Vektorsuche) * Webportale zur Zusammenarbeit und gemeinsamen Nutzung von Assets wie Markenrichtlinien und Marketingkampagnen * Dynamische Medienoptimierung zur Optimierung von Bildmaterial und Steigerung der Web-Performance Die kompatible VXP hilft IT- und Geschäftsabteilungen von großen und mittelständischen Unternehmen bei der Optimierung von Milliarden visueller Assets. Michelin, Hyundai, Rakuten, Grupo Piñero, SeLoger und die Europäische Weltraumorganisation gehören zu den über 1300 Kunden, die von den VXP-Modulen profitieren. Marketing-, Digital- und Kommunikationsteams können VXP über eine einfache Schnittstelle nutzen, während IT-Abteilungen einen ?Headless"-Ansatz mit skalierbaren APIs verwenden können, die sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen und so für schnellere Innovationen sorgen. ?Mit einer Cloud-agnostischen Architektur, die skalierbar ist und unseren Kunden eine blitzschnelle Leistung bietet, lässt sich unsere Plattform leicht in jedes System integrieren, einschließlich MACH-basierter Architekturen, und bietet Unternehmen die Flexibilität, ihren Visual Stack anzupassen und zu skalieren", sagt Julian De Maestri, Mitbegründer und CTO von Scaleflex. ?VXP ist eine kompositionsfähige Lösung der nächsten Generation." Über Scaleflex: Scaleflex ist ein schnell wachsendes französisches Tech-SaaS-Unternehmen, das umfassende Lösungen für die Verwaltung visueller Inhalte anbietet. Das Portfolio des Unternehmens umfasst hochmoderne Tools, die Geschäfts- und IT-Teams dabei helfen, den Wert ihrer Medienressourcen zu maximieren, die Bereitstellung von Inhalten zu optimieren und digitale Erlebnisse über die gesamte Breite zu verbessern. Mit dem Fokus auf Leistung, Skalierbarkeit und Innovation genießt Scaleflex das Vertrauen von mehr als 1300 Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.scaleflex.com (http://www.scaleflex.com). Medienkontakt: Jonathan Britel Telefon: +33 6 77 91 18 49 E-Mail: jonathan.britel@scaleflex.com Sonstiges: Interviewanfragen zu IT- und Technologie-Innovationen in den Bereichen Einzelhandel, Immobilien, Tourismus und Online-Medien -------------------------------------------------------------------------------- ((1)) Fortune Business Insights. (2024, September). Digital Asset Management (DAM) Market Size, Share & Regional Forecast, 2024-2032. Report ID: FBI104914. https://www.fortunebusinessinsights.com/digital-asset-management-dam-market- 104914 ((2)) FNFR. (2024). Digital Asset Management (DAM) Market Size, Share, Growth Analysis Report 2020-2026. https://www.fnfresearch.com/digital-asset-management- dam-market Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/487a4984-c96d-4880- a2b3-2f7ae6c5f405 °