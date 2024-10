HSBC steigert Gewinn und kündigt Aktienrückkäufe an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Hongkong/London (Reuters) - Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal mit einem Gewinnsprung von mehr als zehn Prozent die Erwartungen übertroffen.

Der Vorsteuergewinn stieg nach den Angaben vom Dienstag auf 8,5 Milliarden Dollar im Vergleich zu 7,7 Milliarden Dollar im Vorjahr. Von der HSBC befragte Analysten hatten im Schnitt nur mit 7,6 Milliarden Dollar gerechnet. Die in London ansässige, aber vor allem in Asien starke Bank kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu drei Milliarden Dollar an. Außerdem will sie eine Zwischendividende von zehn Cent pro Aktie zahlen, die dritte Auszahlung dieser Art in diesem Jahr. An der Börse in Hongkong legten die Aktien zwei Prozent zu.

Die Einnahmen der größten Bank Europas stiegen im dritten Quartal um fünf Prozent auf 17 Milliarden Dollar. Nach Jahren mit üppigen Zinseinnahmen müssen sich die Kreditinstitute rund um den Globus auf niedrigere Zinsen einstellen. Um Kosten zu senken, hat der neue HSBC-Chef Georges Elhedery vergangene Woche einen tiefgreifenden Umbau angekündigt und will Geschäftsbereiche und Regionen zusammenlegen. "Wir werden sofort mit der Umsetzung dieser Pläne beginnen", erklärte er. Weitere Details soll es jedoch erst im Februar geben.

