IPO: Mutares macht bei Steyr-Börsengang Kasse - Platzierungspreis 14 Euro

STEYR (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares streicht beim Börsengang ihrer österreichischen Beteiligung Steyr Motors einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag ein. Der Platzierungspreis für die Aktien lag bei 14 Euro, wie Steyr Motors am Montagabend nach Börsenschluss mitteilte. Insgesamt wurden 1,11 Millionen Aktien platziert, was gut einem Fünftel der Anteile entspricht. 200.000 Aktien stammten aus einer Kapitalerhöhung, 910.000 Papiere kamen vom Hauptaktionär Mutares. Bei dem SDax -Unternehmen landen demnach brutto knapp 13 Millionen Euro in der Kasse. Die Steyr-Aktie wird voraussichtlich ab Mittwoch im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Mutares hatte Steyr im 2022 erworben.

Steyr Motors produziert Hochleistungsmotoren, etwa als Hauptantrieb in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl militärische als auch zivile) sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven. Den Löwenanteil des Umsatzes machen dabei Produkte für militärische Zwecke aus. Für 2024 peilt das Management ein Umsatzplus auf 41 bis 45 Millionen Euro sowie einen bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von neun bis elf Millionen Euro./men/nas/mis