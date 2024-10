Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Volkswagen will Werke schließen

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Volkswagen will Werke schließen:

"Der Handlungsbedarf bei VW ist dramatisch. Immer deutlicher zeigt sich, dass Volkswagen sich im internationalen Wettbewerb nicht mehr behaupten kann. Schon zu den heutigen Preisen schrammt das Unternehmen haarscharf an den roten Zahlen vorbei. Noch spielen chinesische Autos hier kaum eine Rolle, was dazu beiträgt, den Wettbewerb zu unterschätzen. Doch schon heute erobern Chinesen Exportmärkte vor allem von VW - den wichtigsten davon, China selbst, haben sie sich bereits gesichert. Viel Zeit für Schaukämpfe bleibt in dieser dramatischen Lage nicht. Je träger VW auf die tektonischen Verschiebungen reagiert, desto schwieriger wird es, die Erosion der wirtschaftlichen Basis aufzuhalten."/yyzz/DP/ngu