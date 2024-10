Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0858 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Preisdaten aus der Eurozone und aus Italien. Zuvor hatten bereits Daten aus anderen großen Volkswirtschaften der Eurozone gezeigt, dass sich die Teuerung im Oktober wieder verstärkt hat.

In einem Zeitungsinterview bekräftigte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht beendet sei. "Das Ziel ist in Sicht, aber ich werde Ihnen nicht sagen, dass die Inflation schon besiegt ist", sagte Lagarde.

Am Vortag hatte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mit Blick auf künftige Zinsentscheidungen Zurückhaltung angemahnt. "Ich rate dazu, vorsichtig zu bleiben und nichts zu überstürzen", sagte Nagel am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in Frankfurt laut Redetext.

Zu den Gewinnern zählte hingegen der japanische Yen, der am Morgen im Handel mit allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Zuvor hatte die Notenbank des Landes den Leitzins wie erwartet unverändert auf 0,25 Prozent belassen.