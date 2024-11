Dax-Anleger halten sich vor US-Arbeitsmarktdaten bedeckt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten haben sich die Dax-Anleger am Freitag nur zögerlich vorangewagt.

Der deutsche Leitindex kletterte zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 19.138 Punkte. Am Freitagmittag (13.30 Uhr MEZ) legt die US-Regierung den Arbeitsmarktbericht für Oktober vor. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Stellenaufbau von nur noch 115.000, nach 254.000 im September. "Eine starke Erholung am Arbeitsmarkt könnte die Fed weiter in die Defensive drängen und Zinssenkungen entsprechend weiter nach hinten verschieben", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die US-Notenbanker dürften vor allem auf die Lohnentwicklung achten. Die Fed hatte im September die Zinsen gesenkt und könnte nächste Woche Marktteilnehmern zufolge nachlegen. Neben den Jobdaten dürfte auch der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe die Kurse an den Börsen bewegen.

Bei den deutschen Unternehmen brachen die Aktien von Fielmann nach Vorlage der Quartalsbilanz um 7,8 Prozent ein. Die Optikerkette hatte nach einem Umsatz- und Gewinnwachstum in den ersten neun Monaten die Jahresziele bekräftigt. Dennoch habe Fielmann nicht überzeugt und die durchschnittlichen Analystenschätzungen bei Umsatz und bereinigtem Ergebnis verfehlt, sagte ein Händler. Für Aktien von Hellofresh ging es mehr als zehn Prozent auf 11,19 Euro nach oben. JP Morgan stufte die Titel auf "Overweight" von "Neutral" hoch und erhöhte das Kursziel auf 14 von sieben Euro.

