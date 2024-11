Aktien Frankfurt: Anleger reagieren mit Aktienkäufen auf Wahlsieg Trumps

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Käufen haben Investoren am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch auf den Wahlsieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl reagiert. Der Dax legte am frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 19.335 Punkte zu. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer noch deutlich stärker gestiegen und hatte sogar Kurs auf ein Rekordhoch genommen.

Donald Trump hat nach Erhebungen und Prognosen amerikanischer Medien die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen. Trump stellte für seine zweite Amtszeit unter anderem hohe Einfuhrzölle und Steuersenkungen in Aussicht. Letzteres ließ die Kurse von US-Staatsanleihen einbrechen, denn mit Steuersenkungen droht ein höheres Haushaltsdefizit. Anleger könnten nun also Mittel aus US-Anleihen in Aktien und andere Anlageklassen umschichten.

"Im Moment konzentrieren sich die Märkte auf die positiven Aspekte, die mit der Gewissheit nach einer Wahl und der Aussicht auf eine wachstumsfördernde Politik einhergehen", kommentierte das Investmenthaus Janus Henderson die Reaktion der Aktienbörsen auf den Wahlausgang. Björn Jesch vom Vermögensverwalter DWS merkte an: "Als positiv könnte man die Hoffnung äußern, dass eine weitere Trump-Präsidentschaft den Reformwillen in Brüssel und Berlin vorantreiben könnte".

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte lag am Mittwoch mit 26.550 Zählern moderat im Minus. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone legte leicht zu.

Im deutschen Aktienhandel ist nach der Wahl in den USA der Automobilsektor klarer Verlierer. Hier befürchten Anleger Strafzölle der USA auf deutsche Importe. Die Kursverluste reichen von 4 Prozent für Volkswagen und Porsche AG über 5,5 Prozent bei Mercedes-Benz bis zu 6 Prozent für BMW . Bei BMW kam erschwerend eine enttäuschende Quartalsbilanz der Münchener hinzu, die einen massiven Gewinneinbruch erlitten haben.

Deutlich besser kamen bei Investoren die Geschäftsberichte von Siemens Healthineers und Fresenius an. Aktien von Siemens Healthineers führten mit plus gut 7 Prozent den Dax an, knapp vor Fresenius mit mehr als 6 Prozent.

Bei Siemens Healthineers hätten einige Anleger ein Verfehlen der Ziele befürchtet, das sei jedoch nicht eingetreten, schrieb Analyst Graham Doyle von der Schweizer Bank UBS. Fresenius wurde mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Aktien der Dialyse-Beteiligung Fresenius Medical Care gewannen 7,7 Prozent.

In der zweiten Reihe im MDax wurde der Quartalsbericht des Software-Dienstleisters Teamviewer abgestraft. Die Papiere brachen um 15 Prozent ein. Auch die Kurse von Evonik und Puma gerieten nach den Quartalsberichten der beiden Unternehmen unter Druck.

In der dritten Reihe im SDax brachen Evotec-Aktien um 16 Prozent ein nach unerwartet schwachen Geschäftszahlen. Ein operativer Rekordgewinn des Anlagenbauers Kontron ließ den Kurs der Aktien um 12 Prozent nach oben schnellen.

Gemieden wurde die Branche der Erneuerbaren Energien. Hier könnte sich der Wahlausgang in den USA negativ auswirken, denn Donald Trump ist eher als Befürworter der herkömmlichen Energiequellen bekannt. RWE verloren 4,8 Prozent, Nordex 6,6 Prozent und SMA Solar sogar 12 Prozent.

Der Euro geriet nach dem Wahlsieg Trumps gegen einen auf breiter Front starken US-Dollar stark unter Druck. Er rutschte mit zuletzt 1,0704 Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0897 Dollar festgesetzt.

Am Euro-Rentenmarkt stiegen die Anleihekurse. Der Rentenindex Rex legte um 0,27 Prozent auf 125,60 Punkte zu. Die Umlaufrendite fiel von 2,37 Prozent am Dienstag auf 2,33 Prozent nach. Der Bund-Future verlor 0,14 Prozent auf 131,61 Zähler./bek/stk

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---