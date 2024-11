Tesla - Das nächste Ausrufezeichen!

Bei der Tesla-Aktie hatten wir zuletzt auf die abgeschlossene „Inselumkehr“ hingewiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 28. Oktober). Auf diese seltene, aber zuverlässige Trendwendeformation – bestehend aus zwei entgegengesetzten Kurslücken – folgte jetzt die nächste charttechnische Bestätigung. So sorgt eine zweite Aufwärtskurslücke (255,25 USD zu 275,63 USD) für die nächste Rallystufe – inklusive neuem Verlaufshoch (328,70 USD). Letzteres geht mit der Auflösung der Schiebezone der letzten Monate nach oben einher. Begleitet wird der diskutierte Ausbruch von vielversprechenden Indikatorsignalen. Hervorheben möchten wir den trendfolgenden MACD, welcher aktuell in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) „long“ positioniert ist. Rein rechnerisch hält die trendbestätigende Formation ein Anschlusspotenzial von rund 90 USD bereit, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel von rund 360 USD führt. Auf dem Weg in diese Region hat der Titel mit dem 2023er-Hoch (299,29 USD) sowie den Hochpunkten bei rund 315 USD wichtige charttechnische Etappenziele genommen. Im Sinne eines konsequenten Money Managements kann der Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des o. g. erneuten Aufwärtsgaps nachgezogen werden.

Tesla (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

