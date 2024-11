Spezialpharmaunternehmen Medios bestätigt Prognose

BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios sieht sich nach einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns bei einem leicht anziehendem Umsatz auf Kurs zu seinen Jahreszielen. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz um etwas mehr als vier Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um etwas mehr als ein Fünftel auf knapp 56 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr rechnet Medios weiter mit einem operativen Ergebnis von 82 bis 91 Millionen Euro sowie einem Umsatz von 1,9 bis 2,1 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr war der Umsatz um fast elf Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Beim operativen Gewinn verzeichnete der Konzern 2023 einen Anstieg um etwas mehr als zehn Prozent auf rund 60,5 Millionen Euro.

Medios ist seit Mitte Juli im Kleinwertesegment SDax notiert und auf Individualmedizin spezialisiert./zb/jha/