Schweizer Börse rutscht ab - US-Inflationsdaten dämpfen Stimmung

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat ihre Verluste zur Wochenmitte ausgeweitet.

Der Standardwerteindex SMI sank am Mttwoch bis rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss um 0,4 Prozent auf 11.667 Punkte. Gedämpft wurde die Stimmung vor allem am Nachmittag von den US-Inflationsdaten. In der weltgrößten Volkswirtschaft zog die Teuerung im Oktober an. Und die künftige Politik des designierten US-Präsidenten Donald Trump, der Zölle für Waren aus China und der Europäischen Union angekündigt hat, wird als Inflationsrisiko wahrgenommen.

Die Bluechips rutschten mit wenigen Ausnahmen ins Minus. Größter Verlierer war der Finanzinvestor Partners Group mit einem Kursabschlag von 2,2 Prozent. Die UBS verlor 1,2 Prozent an Wert. US-Behörden nehmen Insidern zufolge russische Kunden unter die Lupe, die die Großbank im Zuge der Not-Akquisition von der Credit Suisse übernommen hatte. Die Aktien des Augenheilkonzerns Alcon sanken nach einer Prognosesenkung um 0,3 Prozent.

Am breiten Markt schnellten die Anteile von SoftwareOne zeitweise um bis zu 14 Prozent hoch. Dass der Verwaltungsrat ein Enddatum für Verhandlungen über einen Verkauf des IT-Dienstleisters ausgerufen hat, kam bei den Anlegern gut an.

