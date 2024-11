ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 180 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung habe im dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege etwas darüber dank der Pharmasparte. Das Geschäft mit der Halbleiterindustrie sei beeinflusst worden von Verschiebungen im Projektgeschäft Delivery Systems & Services (DS&S)./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 02:13 / ET

