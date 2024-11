EQS-Adhoc: Tochterunternehmen der Netfonds AG plant Erwerb eines weiteren Fondsinitiators. Finanzierung der Transaktion soll durch die Begebung einer Unternehmensanleihe der Netfonds AG erfolgen

EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Anleihe/Firmenübernahme

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Tochterunternehmen der Netfonds AG plant Erwerb eines weiteren Fondsinitiators. Finanzierung der Transaktion soll durch die Begebung einer Unternehmensanleihe der Netfonds AG erfolgen

Hamburg, 14. November 2024

- Das Tochterunternehmen der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), der Fondsinitiator GSR GmbH, hat heute eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LoI) zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an einem weiteren Fondsinitiator unterzeichnet. Mit dem Erwerb soll sich das durch die GSR verwaltete Fondsvolumen um mehr als 100 Mio. EUR auf rund 440 Mio. EUR erhöhen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die Hamburger Netfonds Gruppe setzt mit dem geplanten Zukauf ihre Wachstumsstrategie durch Akquisitionen von Investmentfonds- und Versicherungsbeständen konsequent fort.

Zur Finanzierung dieser und weiterer Transaktionen plant die Netfonds AG die Ausgabe einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Volumen und mit einer im Begebungszeitpunkt marktüblichen Verzinsung.

Die Platzierung der Anleihe soll auf der Grundlage eines durch die Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) zu billigenden Wertpapierprospekts im Wege eines öffentlichen Angebots sowie einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger erfolgen. Es ist geplant, die Anleihe zum Handel im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen. Die Durchführung der Anleihetransaktion steht unter dem Vorbehalt geeigneter Marktbedingungen, die die Netfonds AG prüft.

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung ist eine Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Netfonds AG, weder in Deutschland oder Luxemburg, noch in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

