Zurück auf Wachstumskurs, wird Upstart wieder zur TOP-Aktie?

Nach dem Kurssprung der Q2-Zahlen, lieferte Upstart (NASDAQ:UPST)(WKN: A2QJL7) mit den jüngsten Ergebnissen zum dritten Quartal 2024 nochmal ordentlich nach. Die Aktie hob wie eine Rakete ab und belohnt nun die Investoren, die zu den niedrigen Kursen eingestiegen sind, mit einer beeindruckenden Rendite. Diese außergewöhnliche Kursentwicklung ist jedoch nicht nur auf die positiven Quartalszahlen, auf welche wir weiter unten eingehen, zurückzuführen.

Vorsicht: Upstart wird weiterhin stark leer verkauft

Upstart weist seit Monaten einen sehr hohen Wert beim „short interest“ auf (im Schnitt ca. 30 % des Floats). Sprich, die Aktie wird stark leer verkauft. Angefeuert durch die Käufe nach den guten Ergebnissen, dürfte ein sogenannter „short squeeze“ Leerverkäufer zum Kauf der Aktie gezwungen haben. Unserer Einschätzung haben diese obligatorischen Käufe den Aufwärtstrend zusätzlich unterstützt. Unabhängig vom aktuellen Kursverlauf, halten wir Upstart nach wie vor für ein gutes Unternehmen mit exzellenten Zukunftsaussichten.

Upstart beginnt wieder zu wachsen

Denn Upstart hat es wieder geschafft, in die Wachstumsspur zurückzufinden, obwohl sich die makroökonomische Situation nicht gravierend verbessert hat. Wie angekündigt kehrte das Wachstum, vor allem auf sequenzieller Basis, in der zweiten Jahreshälfte zurück: Das Transaktionsvolumen erhöhte sich im Vergleich zum Vorquartal um 43 % auf 1,6 Mrd. US-Dollar. Die Konvertierungsrate verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von 9,5 auf 16,3 %. Upstart erzielte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz in Höhe von 162 Mio. US-Dollar – 27 % mehr als im Vorquartal.

Wir erwarten, dass die Upstart-Aktie kurzfristig wieder etwas zurückkommen wird. Es ist üblich, dass nach einem solchen „short squeeze“ Gewinnmitnahmen erfolgen, die den Aktienkurs wieder drücken. Langfristig orientierte Anleger sollten investiert bleiben und können bei der nächsten Übertreibung nach unten Nachkäufe tätigen.

Wo liegen die größten Chancen?

Upstart Holdings hat grundsätzlich das Potenzial, die Kreditbranche zu revolutionieren. Weltweit werden Kredite überwiegend noch nach veralteten Modellen vergeben. Der Ansatz von Upstart macht Kreditvergaben sowohl für Konsumenten als auch für Banken einfacher, sicherer und fairer. Es handelt sich hierbei um einen enormen Markt, bei dem Upstart zum einen den Pionierstatus hat und zum anderen über ein riesiges Wachstumspotenzial weltweit verfügt.

Wo liegen die größten Risiken?

Es gibt zwei wesentliche Risiken für das Geschäftsmodell von Upstart. Zum einen besteht das Risiko, dass das Unternehmen mit seinem Ansatz die herkömmlichen Bewertungsmethoden nicht verdrängt und aufgrund mangelnder Akzeptanz nicht mehr viele Marktanteile erobert. Das könnte vor allem der Fall sein, wenn Upstart nicht auch in einem steigenden Zinsumfeld einen Mehrwert bietet. Das zweite große Risiko besteht darin, dass Kredite nicht vermittelt, sondern temporär selbst vergeben und auf die eigene Bilanz geschrieben werden. Dadurch würde sich Upstart das Risiko auf die eigene Bilanz schreiben und das Geschäftsmodell wäre nicht mehr so attraktiv, schlank und risikofrei wie eigentlich angepriesen.

