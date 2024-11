IRW-News: Vital Battery Metals Inc.: Vital Battery Metals meldet Analyseergebnisse aus seinem Kupferprojekt Sting: 9,3 % Cu, 15,8 g/t Ag und 6,7 % Zn

IRW-PRESS: Vital Battery Metals Inc.: Vital Battery Metals meldet Analyseergebnisse aus seinem Kupferprojekt Sting: 9,3 % Cu, 15,8 g/t Ag und 6,7 % Zn

Wichtigste Eckdaten

- Stichprobe mit chalkopyrithaltigem Basalt lieferte 9,3 % Cu in einer neu entdeckten Zone östlich des Vorkommens Jumbo (Abb. 1-2)

- Eine Stichprobe südlich des Vorkommens Friar Tuck (3,7 g/t Au auf 0,9 m, Assessment File 012G/08/0078) aus einem mehr als 50 cm mächtigen Massivsulfidausbiss entlang von Gregory River, dessen vollständigen Ausmaße durch Abraum verdeckt sind, enthielt 6,7 % Zn (Abb. 1)

- Zusätzliche Stich- und Schlitzproben, die aus Ausbissen mit Quarz-Karbonat-Erzgängen hangabwärts des Vorkommens Red Lode entnommen wurden, bestätigten das Vorhandensein bedeutender Goldwerte, einschließlich 15,8 g/t Au in einer Stichprobe und 6,0 g/t Au auf 0,34 m in einer Schlitzprobe (Abb. 1-2).

19. November 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Vital Battery Metals Inc. (Vital oder das Unternehmen) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FWB: C0O), freut sich, die Ergebnisse seines Prospektions- und Bodenprobenahmeprogramms bekannt zu geben, das im Sommer 2024 auf dem unternehmenseigenen Kupferprojekt Sting (Projekt oder Sting) im Westen Neufundlands in Kanada absolviert wurde. Anhand von 38 Ausbissproben, 583 Bodenproben und 11,64 Metern an Schlitzproben aus 8 einzelnen Schlitzen auf den Konzessionsblöcken Jumbo-Red Lode und North Sting konnten neue Gebiete mit Potenzial für die Auffindung einer VMS-Mineralisierung entdeckt und das Vorhandensein mehrerer spannender Bohrziele im Konzessionsblock Jumbo-Red Lode bestätigt werden.

Wichtigste Analyseergebnisse:

- Bodenprobenahmen östlich des Vorkommens Jumbo (9,0 % Cu auf 9,1 m) (Assessment File 012G/08/0002), die aussichtsreiches Gelände, auf dem bislang keine Bodenprobenahmen erfolgten, abdeckten, haben eine ausgedehnte, über 300 m lange Cu-Zn-As-Anomalie mit Ost-West-Ausrichtung (Abb. 1) aufgezeigt, die das Ausmaß der Bodenprobenanomalien, die zuvor auf diesem Konzessionsblock festgestellt wurden, weiter ausdehnt (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 22. Januar 2024)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77504/VitalBattery_191124_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Ergebnisse der Feldarbeiten im Sommer 2024 auf dem Kupferprojekt Sting

- In einer neuen Zone, die sich 200 Meter östlich des Vorkommens Jumbo befindet und aus der bisher keine Stichproben entnommen wurden, wurde ein rostiger, chalkopyrithaltiger Basaltausbiss aufgefunden; eine entsprechende Stichprobe lieferte 9,3 % Cu (Abb. 1-2). Auf Grundlage der anomalen Bodenprobenergebnisse zusammen mit den beträchtlichen Anomalien der Wiederaufladbarkeit, die im Zuge der jüngsten IP-Vermessung von Vital ermittelt wurden (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 4. September 2024), weist das Gebiet östlich des Vorkommens Jumbo sehr großes Potenzial für eine VMS-Mineralisierung auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77504/VitalBattery_191124_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Chalkopyrithaltiger Basalt mit 9,3 % Cu in einer neu entdeckten Zone östlich des Vorkommens Jumbo

- Zusätzliche Stich- und Schlitzproben, die aus Ausbissen mit Quarz-Karbonat-Gängen hangabwärts des Vorkommens Red Lode entnommen wurden, bestätigten das Vorhandensein bedeutender Goldwerte, einschließlich 15,8 g/t Au in einer Stichprobe und 6,0 g/t Au auf 0,34 m in einer Schlitzprobe (Abb. 1-2). Strukturelle Messungen und die Ausrichtung der Erzgänge deuten auf eine Nordost-Südwest-Ausrichtung der Erzgänge mit südöstlicher Neigung hin; sie folgen möglicherweise regionalen Strukturen wie der unmittelbar angrenzenden Verwerfung Gregory River.

- Eine Stichprobe südlich des Vorkommens Friar Tuck (3,7 g/t Au auf 0,9 m, Assessment File 012G/08/0078) aus einem mehr als 50 cm mächtigen Massivsulfidausbiss entlang von Gregory River, dessen vollständigen Ausmaße durch Abraum verdeckt sind, enthielt 6,7 % Zn (Abb. 1). Dieser Ausbiss sowie die IP-Anomalien der Wiederaufladbarkeit westlich dieses Ausbisses (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 4. September 2024) zeigen, dass dieses Gebiet, das noch anhand von Bohrungen erprobt werden muss, ein Gebiet mit erheblichem Zukunftspotenzial für Vital darstellt.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, sagt dazu: Die kontinuierliche Erweiterung neuer höffiger Zonen und Ausbisse mit einer Cu-Zn-Au-Mineralisierung in Kombination mit früheren Ergebnissen in diesem Gebiet zeigen die hervorragenden Möglichkeiten für Entdeckungen in diesem Gürtel, und wir freuen uns darauf, die Erschließung dieses Konzessionsgebiets fortzusetzen und sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Vital hat vor Kurzem sein erstes Bohrprogramm auf dem Kupferprojekt Sting absolviert (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 4. November 2024) und in dessen Zuge insgesamt 912 Meter in 5 Bohrlöchern niedergebracht. Vital wartet mit Spannung auf die Analyseergebnisse aus diesem Programm und wird über diese Ergebnisse berichten, sobald sie verfügbar sind.

Probenahme- und Analyseverfahren

Die Stich- und Bodenproben wurden entnommen, beschrieben, fotografiert und in beschriftete Beutel gegeben. In regelmäßigen Abständen wurden der Probencharge dem Probentyp entsprechende Standardproben und Quarzleerproben beigefügt. Die Schlitze wurden mit einer tragbaren Säge angelegt und die jeweils wichtigsten Informationen (Azimut, Breite, Tiefe, Probenlängen, Standorte) wurden sorgfältig aufgezeichnet. Jede Schlitzprobe wurde auf die gleiche Weise verarbeitet wie die Stichproben und mit einer Beschreibung und entsprechenden Fotos versehen. Alle Proben wurden für erste Aufbereitungsarbeiten an die Einrichtung von SGS Canada Inc. in Grand Falls-Windsor (Neufundland) überstellt.

Die Aufbereitung der Stich- und Schlitzproben erfolgte gemäß Code PRP89, jene der Bodenproben gemäß Code PRP104. Das aufbereitete Material wurde anschließend an die Einrichtung in Burnaby (British Columbia) geschickt, wo die Stich- und Schlitzproben gemäß den Codes GE_ICM90A50 (55 Elemente, Natriumperoxidfusion, abschließendes ICP-AES-/ICP-MS-Verfahren) und GE_FAA30V5 (Au-Brandprobe, abschließendes AAS-Verfahren) und die Bodenproben gemäß Code GE_ARM3V25 (49-Elemente-Paket, Königswasseraufschluss, abschließendes ICP-MS-Verfahren) analysiert wurden. Proben mit Au-Werten über der Nachweisgrenze wurden mittels Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren (GO_FAG30V) erneut analysiert, jene mit Cu- und Zn-Gehalten über der Nachweisgrenze mittels Natriumperoxidfusion mit abschließendem ICP-AES-Verfahren (GO_ICP90Q100).

Quellennachweis:

Alle oben genannten Bewertungsdaten können unter folgendem Link der Provinz Neufundland und Labrador abgerufen werden: https://gis.geosurv.gov.nl.ca/

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Alexander Timofeev, Ph.D., der Mitarbeiter bei der Firma Dahrouge Geological Consulting ist und als P.Geo in Quebec und Neufundland (Kanada) registriert ist, geprüft.

Die in diesem Dokument erörterten Analyseergebnisse sind historischer Natur. Die Arbeiten bzw. Datenverifizierung durch einen qualifizierten Sachverständigen reichen nicht aus, um diese Ergebnisse im Sinne der Vorschrift NI 43-101 validieren zu können. Obwohl die historischen Ergebnisse möglicherweise nicht zuverlässig sind, ist Vital Battery Metals Inc. dennoch der Ansicht, dass sie Hinweise auf das Potenzial des Konzessionsgebiets geben und für zukünftige Explorationsprogramme relevant sind.

Über Vital Battery Metals Inc.

Vital Battery Metals Inc. (CSE: VBAM |OTC: VBAMF | FWB: C0O) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seiner Lithiumprojekte Schofield und Dickson Lake, seines Kupferprojekts Sting sowie seiner Kupfer-Gold-Projekte Vent.

Das Kupferprojekt Sting erstreckt sich über eine Grundfläche von etwa 12.700 Hektar, beherbergt mehrere historische, von der Regierung von Neufundland und Labrador dokumentierte Mineralvorkommen und befindet sich innerhalb eines 50 km langen Korridors, der bekanntermaßen bedeutende vulkanogene Massivsulfid- (VMS), Kupfer-Quarz-Erzgang- und epithermale Goldvorkommen mit geringer Sulfidierung beherbergt. Das 1.562 Hektar große Kupfer-Gold-Projekt Vent befindet sich in British Columbia. Vital sondiert nach wie vor Projekte mit Wertsteigerungspotenzial, um sein Projektportfolio zu erweitern.

Das Lithiumprojekt Schofield erstreckt sich über 8.824 Hektar und grenzt an das Lithiumprojekt Hearst von Brunswick Exploration. Das Projekt Schofield befindet sich rund 60 km südlich von Hearst (Ontario). Das Lithiumprojekt Dickson Lake umfasst 464 Bergbauclaims, die jeweils aus einer Parzelle bestehen, und erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 9.780 Hektar. Das Projekt befindet sich in der Nähe eines Lithiumprojekts der Firma Brunswick Exploration sowie unweit der von Imagine Lithium explorierten Lagerstätte Jackpot und der von Rock Tech bearbeiteten Lagerstätte Georgia Lake.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.vitalbatterymetals.com.

Für das Board of Directors

Adrian Lamoureux

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

info@vitalbatterymetals.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Projektakquisition, die eine risikoarme Möglichkeit darstellt, das Unternehmen, das ein starkes Batteriemetallportfolio mit risikoarmen Möglichkeiten aufbaut, die sich positiv auf das Unternehmen und seine Aktionäre auswirken, und das Unternehmen, das einen ersten Arbeitsplan vorlegt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf das Projekt Sting und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt Sting, die Aufnahme von Bohr- oder Explorationsprogrammen in der Zukunft und die erwarteten Ergebnisse jedweder Bohr- oder Explorationsprogramme, die in Zukunft absolviert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

