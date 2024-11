New York Ausblick: Vorsichtiger Optimismus vor Nvidias Quartalsbericht

Die Anleger an den US-Aktienmärkten dürften sich am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der KI-Koryphäe Nvidia kaum aus der Deckung wagen. Die Stimmung ist verhalten optimistisch. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor dem Handelsstart vom Broker IG 0,3 Prozent höher auf 43.404 Punkte taxiert. Die IG-Indikation für den Nasdaq 100 lautet plus 0,2 Prozent auf 20.725 Punkte.

Beide Indizes hatten, so wie auch der S&P 500 , nach der Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten Rekordhöhen erreicht. In der vergangenen Woche setzten dann allerdings wieder Gewinnmitnahmen ein. Seither hat sich nicht mehr allzu viel getan.

Die Anleger warteten als letzten Höhepunkte der Berichtssaison mit Spannung auf die Quartalsergebnisse von Nvidia nach US-Börsenschluss, erklärten die Investmentstrategen der Schweizer Großbank UBS. Sie selbst seien angesichts der bereits vorgelegten Quartalszahlen von Mega-Techkonzernen zuversichtlich, was die Wachstumsstory für Künstliche Intelligenz (KI) angehe.

Die Aktien von Nvidia, die am 8. November mit knapp unter 150 US-Dollar eine neue Bestmarke erreicht und zuletzt wieder etwas nachgegeben hatten, wurden vorbörslich mit plus 0,5 Prozent auf 147,80 Dollar gehandelt. Am Markt wird laut Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC-Partners erwartet, "dass der Chiphersteller seinen Quartalsgewinn zum neunten Mal in Serie gesteigert hat. Damit würde Nvidia ein Stück weiter in seine hohe Bewertung hineinwachsen". Eine Enttäuschung dagegen könnte erheblich Druck auf die Börsen bringen.

Im Fokus stehen zuvor aber erneut die Aktien von US-Einzelhändlern. Nachdem die Supermarktkette Walmart tags zuvor mit ihren Zahlen und einer erneut angehobenen Jahresprognose begeistert hatte, kam mit dem Quartalsbericht und einer Prognosesenkung durch Target nun wieder Frust auf. Der nach Walmart zweitgrößte US-Discounter kappte sein Jahresziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie. Das Papier sackte daraufhin vorbörslich um 18 Prozent ab. Walmart, tags zuvor um 3 Prozent gestiegen, verloren ein halbes Prozent.

Dollar General , Dollar Tree und Kohls gaben vor dem Handelsstart ebenfalls nach. Sie verloren bis zu 3,5 Prozent.

Unter den kleineren Werten ging es nach vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen über ein beschleunigtes Umsatzwachstum im Schlussviertel für Kingsoft Cloud vorbörslich um 21 Prozent hoch. Kingsoft Cloud ist ein chinesischer Cloud-Dienstleister.

Wix.com stiegen vor dem Börsenstart um 12 Prozent, nachdem das Webplattform-Unternehmen mit Hauptsitz in Tel Aviv seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.