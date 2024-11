EQS-News: Urbanek Real Estate plant Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe zur Finanzierung von Zinshäusern in Wien

EQS-News: Urbanek Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

Urbanek Real Estate plant Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe zur Finanzierung von Zinshäusern in Wien



Urbanek Real Estate plant Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe zur Finanzierung von Zinshäusern in Wien

Attraktiver Festzins von 10,00% jährlich mit monatlicher Zinszahlung

Laufzeit 7 Jahre, Volumen bis zu 50 Mio. Euro

Öffentliches Angebot in Österreich und Deutschland voraussichtlich noch im November 2024

Wien, 20. November 2024 – Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansässiges Immobilienunternehmen plant die Emission einer festverzinslichen Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2031. Der Nominalzins wird voraussichtlich bei 10,00% p.a. fixiert.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von je 1.000,00 Euro. Die Anleiheemission erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot startet voraussichtlich noch im November 2024.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) eingereicht. Eine Billigung des Prospekts wird in Kürze erwartet.

Die Anleihe der Urbanek Real Estate GmbH, auch als „Vienna Opportunities Bond“ bezeichnet, bietet die Möglichkeit, direkt in den wachsenden Wiener Wohnimmobilienmarkt zu investieren.

Die Urbanek Real Estate GmbH plant mit den eingeworbenen Mitteln aus der Anleihe den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Bestandsimmobilien in Wien. Bei besonders attraktiven Opportunitäten sind auch Investments in anderen Teilen Österreichs möglich. Der Fokus liegt auf der Akquisition und Optimierung hochwertiger, unterbewerteter Wohnimmobilien, die sofortigen Cashflow generieren. Die Nettoemissionserlöse aus der Anleiheemission sollen für den Erwerb von bereits identifizierten Zinshäusern in Wien verwendet werden. Das Mindest-Investitionsvolumen pro Objekt liegt bei einer Million Euro.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen sind auf der Homepage www.urbanek.wien zu finden.

Über die Urbanek Real Estate GmbH:

Ing. Mag. Dr. Christoph Urbanek (47), Gründer und Inhaber der Urbanek Real Estate GmbH, ist einer der führenden Experten für Immobilienrecht in Österreich, der in den vergangenen Jahren zahlreiche eigene Immobilieninvestments erfolgreich abgeschlossen hat. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliensektor hat er sich als zuverlässiger Partner für komplexe Immobilientransaktionen etabliert.

Mit seiner Rechtsanwaltskanzlei Urbanek Law deckt er alle Aspekte des Immobilien-, Bank-, Vertrags- sowie Gesellschaftsrechts ab. Darüber hinaus bietet seine unabhängige Finanzboutique Urbanek Finance maßgeschneiderte Finanzierungslösungen, die perfekt auf die Bedürfnisse von Immobilieninvestoren abgestimmt sind.

Dank ihres umfangreichen Netzwerks erhält die Urbanek Real Estate GmbH regelmäßig Zugang zu exklusiven Angeboten von Banken, Immobilienunternehmen und Insolvenzverwaltern für einmalige Investitionsmöglichkeiten in Wohnimmobilien in Wien und ganz Österreich.

Unterstützt wird Dr. Christoph Urbanek von einem erfahrenen Team von Spezialisten aus den Bereichen Real Estate, Law und Finance.

Weitere Informationen finden Sie unter www.urbanek.wien.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de



Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Urbanek Real Estate GmbH Spiegelgasse 21 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 963 0 963 - 10 E-Mail: office@urbanek.wien Internet: www.urbanek.wien ISIN: DE000A3L5QU1 WKN: A3L5QU

