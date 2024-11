EQS-News: NFON AG stärkt weiter eigene KI-Kompetenzen und verzeichnet profitables Wachstum in den ersten neun Monaten 2024

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Bereinigtes EBITDA in den ersten neun Monaten 2024 signifikant um 50,9 % auf 9,1 Mio. EUR verbessert

Wiederkehrende Umsätze steigen um 4,9 % auf 60,6 Mio. EUR; Anteil am Gesamtumsatz auf 94,3 % erhöht

NFON stellt weitere KI-Innovationen auf Partnertag vor

München, 21. November 2024– NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2024 eine positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis und setzte gleichzeitig weitere zentrale Maßnahmen im Rahmen der Transformation erfolgreich um.

In den ersten neun Monaten 2024 konnte NFON eine positive Geschäftsentwicklung erzielen. Durch die Gewinnung neuer Kunden stieg die Zahl der bei Kunden installierten Nebenstellen (Seats) um 3,1 % auf insgesamt 665.730 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9M 2023: 645.707). Der erfolgreiche Vertrieb des erweiterten Produktportfolios (Premium Solutions) sowohl an neue als auch an bestehende Kunden unterstreicht die Wirksamkeit der Wachstumsstrategie und die Zufriedenheit der Kunden mit den Lösungen der integrierten Cloud-Businesskommunikation von NFON. Der Gesamtumsatz wuchs daher um 4,2 % auf 64,3 Mio. EUR (9M 2023: 61,7 Mio. EUR). Die für NFON zentralen wiederkehrenden Umsätze verzeichneten dabei ein solides Plus von 4,9 % auf 60,6 Mio. EUR (9M 2023: 57,8 Mio. EUR), was den Anteil am Gesamtumsatz auf 94,3 % erhöhte (9M 2023: 93,6 %). Dies spiegelt die hohe Kundenbindung wider und bildet eine starke Basis für die zukünftige Umsatzplanung.

Dank gestiegener Umsätze und gesenkter Personal- sowie Betriebskosten (OpEx) konnte NFON das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Berichtszeitraum 2024 signifikant um 50,9 % von 6,0 Mio. EUR im Vorjahr auf 9,1 Mio. EUR steigern. Vor Bereinigungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR ergibt sich ein EBITDA von 8,2 Mio. EUR (9M 2023: 4,7 Mio. EUR).

Der Transformationsprozess wurde auch im dritten Quartal 2024 konsequent weiter vorangetrieben. Mit der Übernahme der botarioGmbH im August 2024 stärkte NFON seine Kompetenzen im Bereich Sprachverarbeitung und Automatisierung durch maßgeschneiderte KI-Lösungen, die Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse unterstützen. Zudem verstärkt Jana Richter, die im Oktober 2024 zur Vice President Artificial Intelligence ernannt wurde, das KI-Team. Gemeinsam mit CTO Andreas Wesselmann stellte sie auf dem NFON-Partnertag im November weitere KI-Innovationen vor, die im Laufe des Jahres 2025 auf den Markt kommen sollen.

PatrikHeider, CEO der NFON AG, kommentiert: „Wir befinden uns bei der Transformation unseres Geschäfts auf einem guten Weg. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds ist es uns gelungen, unser Ergebnis gegenüber dem Vorjahr signifikant zu verbessern und weiter profitabel zu wachsen. Wir haben die Skalierbarkeit und technologische Weiterentwicklung unseres Produktportfolios vorangetrieben, die Integration von botario verläuft planmäßig, und wir haben mit Jana Richter eine erfahrene Expertin für KI- und Cloud-Lösungen im Team. Damit sind wir bestens aufgestellt, um den dynamischen Marktanforderungen gerecht zu werden und das Wachstumstempo sowie die Profitabilität in den kommenden Jahren weiter zu steigern.“

Bis 2027 strebt der Vorstand von NFON ein zweistelliges Umsatzwachstum bei einer bereinigten EBITDA-Marge von mindestens 15 % an. Für 2024 bestätigt der Vorstand trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds die Wachstumsprognose der wiederkehrenden Umsätze am unteren Ende des ausgegebenen Korridors (Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Ergebnisseitig wird für 2024 weiterhin ein bereinigtes EBITDA zwischen 10 und 12 Mio. EUR erwartet.

Die vollständige Quartalsmitteilung steht ab heute im Bereich Investor Relations auf der Website der NFON AG zum Download zur Verfügung.



Ergebnis für die ersten neun Monate 2024 im Überblick1:

In Mio. EUR 9M 2024 9M 2023 Veränderung % Gesamtumsatz 64,3 61,7 4,2 Wiederkehrende Umsätze 60,6 57,8 4,9 Anteil wiederkehrender Umsätze 94,3 % 93,6 % – Nicht wiederkehrende Umsätze 3,7 3,9 –6,8 Anteil nicht wiederkehrender Umsätze 5,7 % 6,4 % – ARPU blended2(in EUR) 9,88 9,73 1,5 Anzahl Seats

(gesamt, per 30. September) 665.730 645.707 3,1 EBITDA 8,2 4,7 73,8 Bereinigtes EBITDA 9,1 6,0 50,9

1Sofern nicht anders angegeben, sind alle Werte im Konzernabschluss und in den zugehörigen Anhangangaben gerundet. Daher können in den Tabellen Rundungsdifferenzen auftreten.

2Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen.



Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Senior Manager Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen.

Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation.

http://www.nfon.com/

