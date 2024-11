EUR/USD - Inside-out oder was?

Zunächst hat der Außenstab des 2. Halbjahres 2023 hier die Leitplanken für die kommenden sechs Monate gesetzt, sodass es auch in dieser Zeitebene zu einem Innenstab kam. Im Gegensatz zum Jahreschart bildet die Kursentwicklung des 2. Halbjahres nun allerdings eine erneute „outside candle“ (siehe Chart). Generell kommt diesem Kursmuster in der Technischen Analyse eine ganz besondere Bedeutung zu. Die besondere Kombination aus „Außen-, Innen- und erneuter Außenstab“ sorgt dabei nur für das „i-Tüpfelchen“, zumal auch der Halbjahreschart die Schlüsselmarken bei knapp 1,05 USD und gut 1,12 USD nochmals betont. Obwohl wir den oberen Taktgeber bereits hinreichend gewürdigt haben, wird dieser durch das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Abwärtsimpulses von 2021/22 (1,1274 USD) bzw. die 38,2%-Korrektur der Baissebewegung von 2014 bis 2022 (1,1237 USD) fast tickgenau bestätigt. Nicht ganz so idealtypisch fällt die Bestätigung auf der Unterseite aus. Doch auch hier liegt ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (1,0609/1,0586 USD) vor. Gleichzeitig hat das Währungspaar in diesem Dunstkreis die Tiefs der letzten vier Halbjahre ausgebildet. Da die jüngste 6-Monats-Kerze zudem über einen markanten Docht verfügt, lassen sich daran die kurzfristigen Risiken festmachen.

EUR/USD (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

