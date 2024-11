APA ots news: HYPO NOE und die iranische Kajakfahrerin Saman Soltani setzen gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Niederösterreichs Landesbank unterstützt erneut die Kampagne der Vereinten Nationen gegen Gewalt an Frauen "Orange the World". St. Pölten (APA-ots) - Was es heißt, um das eigene Leben zu fürchten, weiß Kajakfahrerin Saman Soltani aus eigener Erfahrung. Im August 2022 wurde auf Instagram ein Foto von ihr im Badeanzug und ohne Hidschb gepostet. Die Sittenpolizei wurde auf sie aufmerksam und ihr wurde von der Rückkehr in den Iran abgeraten. Sie tauchte unter und fand Zuflucht in Wien. Seit gut zwei Jahren trainiert sie in Wien und nahm für das Refugee-Team an den Olympischen Spielen in Paris teil. Nun tritt Saman Soltani als Testimonial gemeinsam mit der HYPO NOE im Rahmen der Aktion "Orange the World" gegen Gewalt an Frauen auf. "Meine eigene Geschichte ist Beispiel für die Unterdrückung von Frauen. Ich bin dankbar, hier in Österreich einen sicheren Platz gefunden zu haben. Dieses Glück haben nicht alle Frauen. Aus diesem Grund freue ich mich und bin gerne dabei, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. In diesem Fall bei der UN-Kampagne Orange the World, die von der HYPO NOE mit dem klaren Hand-Stoppzeichen auf ihrer Zentrale unterstützt wird", erklärt Saman Soltani. 16 Tage lang während des Aktionszeitraumes der Kampagne der Vereinten Nationen gegen Gewalt an Frauen macht die HYPO NOE wieder auf das Thema aufmerksam. Die Fassade der HYPO NOE Zentrale in St. Pölten ziert eine überdimensionale orangefarbene Hand, das Logo von "Orange the World". Auch auf den Social Media Kanälen der niederösterreichischen Landesbank wird das Thema Gewalt an Frauen aufgegriffen und in verschiedenen Beiträgen und Formaten darüber informiert. "Frauen haben das Recht, überall und jederzeit sicher leben zu können. Die Realität zeigt leider, dass dieses Recht brüchig ist. Daher müssen wir weiterhin darum kämpfen, dass Frauen ohne Angst vor Gewalt weltweit, aber auch in Österreich, leben können. Als niederösterreichische Landesbank liegt es uns daher besonders am Herzen, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Wir wollen Aufmerksamkeit erregen und dazu beitragen, Tabus rund um das Thema abzubauen. Denn jede Form von Gewalt oder Unterdrückung gegen Frauen ist ein Angriff auf die grundlegenden Prinzipien, die unsere Gesellschaft leiten sollten", bekräftigt HYPO NOE Bereichsleiterin Rita Jakusch. Über die UN-Kampagne "Orange the World" in Österreich Die UN-Kampagne "Orange the World findet jährlich zwischen dem 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und dem 10. Dezember, dem "Internationalen Menschenrechtstag, statt. Weltweit erstrahlen in diesen 16 Tagen gegen Gewalt Gebäude in oranger Farbe, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Viele Unternehmen sensibilisieren auch durch Aufklärungsarbeit auf unterschiedlichen Kanälen für das Thema Gewalt an Frauen. Die Kampagne "Orange the World der Vereinten Nationen trägt somit zur Enttabuisierung dieses Themas bei. HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100% -Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kund:innennähe und Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten mit gesellschaftlichem Mehrwert. Mit dem soliden Emittent:innenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE Landesbank zu den Besten der Branche gehört.