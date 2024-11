dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax vor Wochenminus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Der Dax geht wohl mit knappen Gewinnen in das Wochenfinale. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.170 Punkte. Damit dürfte er seinen Abstand zur Marke von 19.000 Punkten, die in dieser Woche mehrfach in Gefahr geraten war, nur unwesentlich vergrößern. Trotz des positiv erwarteten Auftakts steuert der Dax immer noch auf ein 0,3 Prozent hohes Wochenminus zu. Damit bleibt der November durchwachsen und ohne eine vorgezogene Jahresendrally. Der MDax kommt mit einem gut zwei Prozent hohen Abschlag auf eine schlechtere Wochenbilanz. Die Vorgaben sind am Freitag positiv, denn in den USA hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach dem Handelsschluss in Europa noch etwas ausgebaut. In Asien gab es vielerorts Kurssteigerungen, außer in China.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einem durchwachsenen Start teils deutlich angezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich 1,06 Prozent auf 43.870,35 Punkte, während es für den marktbreiten S&P 500 um 0,53 Prozent auf 5.948,71 Punkte bergauf ging. Sogar der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 trotzte dem Schlingerkurs der Nvidia-Aktien nach den Zahlen des KI-Halbleiterspezialisten: Er legte um 0,36 Prozent auf 20.740,78 Zähler zu.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE, VERLUSTE IN CHINA - Die Börsen Asiens haben zum Wochenschluss mehrheitlich zugelegt. Rückenwind lieferten Gewinne von Techwerten, nachdem die jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia am Ende doch noch Anklang gefunden hatten. Größere Verluste gab es lediglich in China. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten fiel im späten Handel um 1,9 Prozent und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank zuletzt um 1,7 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg hingegen um 0,8 Prozent. Gewinne gab es auch in Südkorea und Australien.

DAX 19146,17 0,74% XDAX 19176,12 0,44% EuroSTOXX 50 4755,83 0,55% Stoxx50 4265,68 0,45% DJIA 43870,35 1,06% S&P 500 5948,71 0,53% NASDAQ 100 20740,78 0,36%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,56 +0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0464 -0,14% USD/Yen 154,70 0,13% Euro/Yen 161,88 -0,01% Bitcoin/USD 98.921 470 USD

BITCOIN (Bitstamp) Bitcoin/USD 98.921 +470 USD

ROHÖL:

Brent 74,22 -0,01 USD WTI 70,12 +0,02 USD

