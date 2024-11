EUR/USD - Schlussplädoyer

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“. Bei unserer EUR/USD-Prognose halten wir es in diesem Jahr ein wenig mit diesem Zitat, welches abwechselnd Mark Twain, Karl Valentin, Niels Bohr oder auch Winston Churchill zugeschrieben wird. Aufgrund der aufgestauten Bewegungsdynamik durch die lange Seitwärtsphase formulieren wir unseren Ausblick neutraler als sonst, ohne auf die Definition wichtiger Leitplanken – 1,12 USD auf der Ober- bzw. 1,0447 USD auf der Unterseite – zu verzichten. Investorinnen und Investoren können einen Ausbruch abwarten, denn erst dann wird die Lethargie der letzten beiden Jahre aufgebrochen und erst dann ist eine echte Richtungsentscheidung gefallen. Mit Blick auf den Faktor „Saisonalität“ könnte dieser „Katastrophenstopp“ verstärkt durch die horizontalen Marken bei 1,05/1,03 USD – früh im Jahr einer Belastungsprobe unterzogen werden. Das ist dann auch das Niveau, bei dessen Unterschreiten der ehemalige US-Finanzminister John Connally endgültig Recht bekommt. Mehr denn je, gilt 2025 deshalb: „make or break!“ Beides werden wir im „HSBC Daily Trading“ kommunizieren und dort auch unterjährig die wichtigsten Schaltstellen aufzeigen. Es lohnt sich also unserem Newsletter und unseren Webinaren etc. zu folgen.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

