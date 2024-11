APA ots news: Speed Connect Austria und Drei starten österreichweite Gigabit Glasfaser-Partnerschaft.

Speed Connect Austria und Drei starten Kooperation. Wien (APA-ots) - Speed Connect Austria hat sich ein klares Ziel gesetzt: den Glasfaserausbau in Österreich weiter voranzutreiben und die ländlichen Gebiete mit dem schnellsten Glasfaser-Internet zu versorgen. Mit November 2024 hat das Unternehmen einen weiteren Partner gewinnen können: Gemeinsam mit Drei Österreich bringt Speed Connect Austria Gigabit Glasfaser Internet auch in entlegene Regionen Österreichs. Gigabit Glasfaser Internet in Österreich. Dank modernster Technologie und innovativer Verlegetechnik können die ländlichen Regionen in Österreich nicht nur rasch und minimalinvasiv mit schnellem Internet versorgt werden, sondern erhalten endlich Zugang zu Gigabit Glasfaser mit maximaler Bandbreite und flexiblen Tarifen. Durch die Kooperation bringen Speed Connect Austria und Drei nicht nur Internet für ihre Kunden in Gebiete, wo sonst niemand Glasfaser-Internet anbietet, sondern in Kürze auch weitere innovative Lösungen mit Geschwindigkeiten bis in den Gigabit-Bereich. Die Anforderungen der Kunden haben sich in den letzten Jahren drastisch verändert und es wird auch in Zukunft immer mehr Bandbreite benötigt werden, damit mehrere Menschen zur selben Zeit online unterschiedliche Services im gleichen Haushalt genießen können: Egal ob Streaming, Gaming, Homeoffice oder Security - Grenzenloses und ruckelfreies Internet-Vergnügen mit Gigabit Glasfaser wird Kunden bestens für die Zukunft rüsten. "Die Nachfrage nach differenzierten ISP-Angeboten auf unserem Open Access Network wächst rasant. Daher freuen wir uns umso mehr, Drei auf unserem Gigabit-Glasfasernetz willkommen zu heißen," erklärt Christoph Klein, CEO von Speed Connect Austria . Mit Gigabit Glasfaser nachhaltig in die Zukunft. "Durch die neue Speed Connect Gigabit-Partnerschaft beschleunigen wir den Rollout unseres Glasfaser-Angebots in Österreich noch einmal deutlich. Die Nutzung eines offenen Netzes durch mehrere Anbieter ist dafür nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch der sinnvollste Weg. Dank unserer Partnerschaften erreichen wir inklusive Speed Connect per Jahresende bereits rund 25 Prozent aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich mit superschneller Glasfaser. Mit unserem breitgefächerten Angebot aus 5G, 5G+ und Glasfaser machen wir die Digitalisierung für alle Menschen in Österreich noch verfügbarer und leistbarer", so Drei CEO Rudolf Schrefl . Die Partnerschaft verspricht, die digitale Infrastruktur Österreichs auf ein neues Level zu heben und die Lebensqualität in den ländlichen Regionen in Österreich nachhaltig zu verbessern. Dabei setzen Speed Connect Austria und Drei auch auf enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Bewohner:innen.