APA ots news: Volksbank launcht neue Jugendkampagne

Mit seiner aktuellen Kampagne rückt der Volksbanken-Verbund Optimismus und positive Zukunftsaussichten für die Gen Z in den Vordergrund. Wien (APA-ots) - Klimawandel, Verunsicherung durch die KI, wirtschaftliche Umbrüche, soziale und politische Spannungen - die Gen Z blickt zunehmend sorgenvoll in die Zukunft. Der Volksbanken-Verbund hat nun eine Kampagne gestartet, mit der der jungen Generation eine optimistische Zukunftsversion vermittelt wird, wo die Gemeinschaft im Vordergrund steht. Die zentrale Botschaft: Wir gestalten das Morgen aktiv und gemeinsam mit. Die Kampagne besticht durch kräftige Farben und ausdrucksstarke Bilder und setzt auf Außenwerbung, Radio und Audio sowie Digital Media. Ob Ausbildung, Eigenheim, Weltreise oder Führerschein - die Ziele und Wünsche im Leben junger Menschen sind heute vielfältiger und unterschiedlicher denn je. Kaum eine andere Generation vor ihr war so heterogen und divers wie die Gen Z. "Mit unserer aktuellen Kampagne möchten wir unsere jungen Kund:innen - Schüler:innen, Lehrlinge und Student:innen - ganz individuell abholen. Mit leuchtenden Farben, einer ausdrucksstarken Bildsprache und ungewöhnlichen Perspektiven erzeugen wir Dynamik und schaffen einen hohen Wiedererkennungswert", sagt Patricia Botan, Senior Marketing Manager bei der VOLKSBANK WIEN AG. Jugendkonten: Investieren und Punkte kassieren Ob Schüler:in, Lehrling oder Student:in - um positiv in die Zukunft zu schauen, braucht es Sicherheit und Flexibilität: Mit dem https://www.volksbank.at/jetztpunkten der drei Volksbank-Jugendkonten (Aktivkonto, Lehrlingskonto oder Student:innen-Konto) sammeln Jugendliche für Meilensteine in ihrem Leben Bonuspunkte, die sie dann gegen attraktive Geschenke eintauschen können. Bonuspunkte gibt es etwa für Transaktionen über das Jugendkonto, beim Abschluss neuer Bankprodukte, zum Geburtstag, Zeugnis oder Lehrabschluss. Coolen STANLEY Cup sichern - exklusiv für Neukund:innen Ein ganz besonderes Highlight gibt es für alle Neukund:innen: Bis Jahresende wartet auf all jene, die ein Volksbank-Jugendkonto ( Aktivkonto, Lehrlingskonto oder Student:innen-Konto) eröffnen, einer der angesagten STANLEY Cups. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 30,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente) in 232 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.6.2024). Weitere Informationen auf http://www.volksbank.at bzw. http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Über die VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf http://www.volksbankwien.at bzw. http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.