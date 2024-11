Brenntag-Chef Kohlpaintner will Vertrag nach 2025 nicht verlängern

Der Chemikalienhändler Brenntag muss sich einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. Der langjährige Unternehmenslenker Christian Kohlpaintner werde seinen noch bis Ende Dezember 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Konzern am Dienstag in Essen mit. Der Manager habe den Aufsichtsrat über seine Entscheidung informiert und private Gründe angeführt. Brenntag will unverzüglich auf die Suche nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin gehen.

Kohlpaintner steht seit Anfang 2020 an der Spitze des Brenntag-Konzerns. Wie es in der Mitteilung weiter hieß, will der zum Ende seiner Amtszeit dann 62-Jährige anschließend auch keine anderen operativen Führungsaufgaben mehr übernehmen. An der Börse kam die Personalie zunächst nicht gut an, die Brenntag-Aktie gab zwischenzeitlich deutlich nach.