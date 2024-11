IRW-News: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific bestätigt im Zuge von Bohrungen die Bedeutung der hochgradigen Ergebnisse historischer Schürfgrabungen

IRW-PRESS: Nova Pacific Metals Corp.: Nova Pacific bestätigt im Zuge von Bohrungen die Bedeutung der hochgradigen Ergebnisse historischer Schürfgrabungen

- 3,0 m mit 11,67 g/t Gold, 373 g/t Silber, 21,33 % Zink, 4,23 % Blei und 1,75 % Kupfer

Vancouver, British Columbia, Kanada, 27. November 2024 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (das Unternehmen oder Nova Pacific) freut sich, erste Ergebnisse eines Bohrprogramms bekannt zu geben, das auf seinem Projekt Lara auf Vancouver Island in British Columbia mithilfe von tragbaren Bohrgeräten (Backpack Drilling) absolviert wurde. Insgesamt wurden sechs Bohrlöcher mit BQ-Durchmesser mit einer Gesamtlänge von 18,11 m (59,4 Fuß) von einem Standort an der Oberfläche aus mit einem tragbaren Shaw-Bohrer niedergebracht, um die historischen Gehalte zu bestätigen und moderne geochemische Spureninformationen für die Massivsulfidmineralisierung in der Zone Coronation (Abbildung 1) zu erfassen.

Bis dato liegen Nova Pacific die Ergebnisse aus zwei Bohrlöchern vor (siehe Tabelle 1). Bohrloch 24BP01 durchteufte auf 3,0 m zerklüfteten/abgelagerten und gescherten Kalkstein (Marmor) mit dicken Massivsulfidschichten, die vorwiegend aus Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit bestehen (Abbildung 2). Der gewichtete Durchschnittsanalysegehalt über die gesamten 3 Meter (9,84 Fuß) beträgt 11,67 g/t Au, 373 g/t Ag, 21,33 % Zn, 4,23 % Pb und 1,75 % Cu.

Diese ersten Ergebnisse unseres Bohrprogramms auf dem Projekt Lara sind wirklich außergewöhnlich, so J. Malcolm Bell, CEO von Nova Pacific. Die hochgradigen Abschnitte, auf die wir gestoßen sind, insbesondere in Bohrloch 24BP01 mit bedeutenden Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und Kupferwerten, bestätigen nicht nur unsere Explorationsstrategie, sondern auch einen Teil der historischen Daten aus der Zone Coronation. Diese Ergebnisse sind ein erster Schritt zur Wiederbelebung des Projekts Lara und stärken das Vertrauen in dessen zukünftige Erschließung, zumal wir noch auf Ergebnisse der verbleibenden 4 Bohrlöcher warten. Sobald wir die Genehmigung für das geplante 40 Bohrlöcher umfassende Programm erhalten haben, werden wir unverzüglich mit dem Rest unseres Bestätigungsprogramms beginnen.

Das Bohrloch 24BP02 durchteufte auf den ersten 0,9 Metern (2,95 Fuß) Massivsulfide, die aus braunem Sphalerit, Bleiglanz, Chalkopyrit und Pyrit bestehen. Dieser Abschnitt lieferte bei der Analyse 3,16 g/t Au, 462 g/t Ag, 46,03 % Zn, 7,54 % Pb und 2,13 % Cu. Die verbleibenden 1,5 Meter (4,9 Fuß) durchschnitten zerklüfteten/ abgelagerten Kalkstein (Marmor) mit einer Matrix aus Sulfiden u.a. bestehend aus braunem Sphalerit, Bleiglanz, Chalkopyrit und Pyrit. Die Analyse dieses Abschnitts ergab 1,375 % Zn, 0,56 % Pb, 0,515 % Cu, 0,479 g/t Au und 165 g/t Ag.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77603/NovaPacific_271124_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Karte mit den Standorten der Diamantbohrlöcher (DDH)

Zusammen mit den Zonen Coronation Extension und Hanging Wall beherbergt die Zone Coronation den Großteil der Reserve und der historischen Ressourcenberechnungen für das Projekt Lara. Obwohl diese Zonen als Massivsulfide klassifiziert sind, bestehen sie aus Bändern, Lamellen und Erzschnüren von Sulfidmineralen in einem stark verkieselten Rhyolith-Wirtsgestein1.

Gold Silber Kupfer Blei Zink

Probe-Nr. Bohrloch-Nr. von bis Mächtigkeit (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%)

K838901 24BP01 0 1 1 12,7 456 2,04 6,38 43,09

K838903 24BP01 1 3 2 11,15 332 1,6 3,15 10,45

K838904 24BP02 0 0,9 0,9 3,16 462 2,13 7,54 46,03*

K838906 24BP02 0,9 2,4 1,5 0,479 165 0,515 0,56 1,375

Anmerkung: Probe K838902 - Standardprobe, K838905 - Leerprobe * wiederholte Analyse: 46,13 %

Bohrloch-Nr UTM-Koordinaten Höhenlage (m) Azimut (Grad) Neigung (Grad)

Northing Easting

24BP01 5414851 433489 628 230 -60

24BP02 5414851 433489 - -90

Tabellen 1 & 2 - Informationen zu den Bohrlöchern

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77603/NovaPacific_271124_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Kern aus Bohrloch 24BP01

Das Unternehmen sieht sich durch diese vorläufigen Werte bestärkt und sieht der Veröffentlichung der Analyseergebnisse der verbleibenden Bohrlöcher (24BP03-06) entgegen, sobald diese vorliegen.

1 Crocker, R. (2014): Mapping, Whole Rock Geochemical Sampling and Preliminary Environmental Baseline Survey of the Lara Polymetallic Property, BCGS Assessment Report 35424

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von David Nelles, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Nelles fungiert als Berater des Unternehmens und ist daher nicht unabhängig.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific erkennt die Rechte aller indigenen Völker Kanadas an. Das Unternehmen ist der Konsultation und Einbeziehung der Gemeinschaften der Hulquminum Treaty Group verpflichtet, auf deren Traditional, Ancestral and Unceded Territory (in etwa: traditionelles, angestammtes und nicht offiziell abgetretenes Hoheitsgebiet) sich das Konzessionsgebiet Lara befindet. Die Hulquminum Treaty Group ist eine aus politischer Sicht vereinte Gruppe, die sechs Hulquminum sprechende First Nations vertritt: Cowichan, Stzuminus, Penelakut, Lyackson, Halalt und Lake Cowichan.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein Vorzeigeprojekt gerichtet ist: das vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende polymetallische Ressource, die reich an Gold, Silber, Kupfer und Zink ist und sich an einem erstklassigen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, falls erforderlich. Wir sind bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.novapacificmetals.com.

Für das Board of Directors

J. Malcolm Bell

Chief Executive Officer, Direktor

Für Anlegeranfragen oder zum Erhalt weiterer Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nova Pacific Metals Corp.

info@novapacificmetals.com

+1-416-918-6785

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der hierin angesprochenen Angelegenheiten geäußert und den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, planen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund von Entscheidungen der Aufsichtsbehörden, Wettbewerbsfaktoren in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens und anderen Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht vorbehaltlos verlassen. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

