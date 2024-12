Der Dax hat sich am Montag zu einem Rekord aufgeschwungen. Er schloss mit einem Plus von 1,57 Prozent mit 19.933 Punkten auch auf seinem Tageshoch und übertraf seinen bisherigen Bestwert aus dem Oktober deutlich. Zur viel beachteten 20.000-Punkte-Marke fehlt damit nicht mehr viel.Offensichtlich wolle niemand im Schlusssprint des aktuellen Handelsjahres weitere Kursgewinne verpassen, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow den dritten positiven Handelstag in Folge.

Am Freitag hatte der Dax sowohl auf Wochen- als auch auf Monatssicht Aufschläge verbucht. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 19 Prozent. 2023 hatte das Börsenbarometer um insgesamt 20,3 Prozent zugelegt. Überholt es diesen Wert noch, winkt das beste Jahr seit 2019.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es am Montag hingegen letztlich um 0,07 Prozent auf 26.302 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich knapp 0,9 Prozent fester aus dem Handel. In Zürich und London ging es etwas weniger bergauf.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab zum europäischen Handelsende um 0,2 Prozent nach, wogegen der technologielastige Nasdaq 100 knapp ein Prozent gewann.

VW-Aktien fallen: Stellenabbau belastet

Im Dax verloren die VW-Vorzüge rund 0,1 Prozent, die Stammaktien knapp 0,2 Prozent. Am Montag wird in allen deutschen Werken die Arbeit befristet niedergelegt. Analyst Philippe Houchois von der US-Bank Jefferies schätzt, dass ein Stellenabbau und eine Umstrukturierung bei Volkswagen den Konzern 2,5 bis 4 Milliarden Euro kosten dürfte.

Adidas überzeugte im deutschen Leitindex mit einem Kursanstieg von rund 3,2 Prozent. Auch Münchener Rück konnte punkten: Die Aktien des Rückversicherers legten um fast 2,9 Prozent zu.

Im MDax sackten die Papiere von Delivery Hero um circa 10,6 Prozent ab. Die spanische Tochter Glovo des Essenslieferdienstes reagiert auf Vorwürfe der Arbeitsbehörden in Spanien und stellt ihre Fahrer dort künftig fest an. Dies dürfte das Ergebnis von Delivery Hero erheblich belasten.

Neuer Hedgefonds-Manager pusht Lanxess-Papiere

Lanxess-Aktien sprangen dagegen um fast 9,3 Prozent nach oben. Der US-Hedgefonds-Manager David Einhorn ist mit gut 5 Prozent der Aktien beim Chemiekonzern eingestiegen.

Aktien des Düngemittelproduzenten K+S verloren knapp 3,2 Prozent, belastet von einer Verkaufsempfehlung der Deutschen Bank. Eine Empfehlung von Goldman Sachs für die Aktien des Dialyseanbieters FMC ließ diese um rund 3,6 Prozent zulegen.

(mit Material von dpa-AFX)