EQS-News: ARI Motors Industries SE: Informationen zur Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung

ARI Motors Industries SE: Neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung und Fortschritte in der Verwaltungsratsbesetzung

Borna, 5. Dezember 2024 – Die ARI Motors Industries SE gibt bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr für den 17. Januar 2025 um 15:00 Uhr festgelegt wurde. Die Veranstaltung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Borna bei Leipzig statt.

Die ursprünglich für den 30. August 2024 angesetzte Hauptversammlung musste aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig verschoben werden. Ein zunächst neu anberaumter Termin am 12. Dezember 2024 konnte ebenfalls nicht eingehalten werden. Hintergrund der Verzögerung war die eingeschränkte Handlungsfähigkeit des Verwaltungsrats, der bis vor Kurzem nur aus einer Person bestand und somit nicht in der Lage war, die Hauptversammlung ordnungsgemäß einzuberufen.

Um die Handlungsfähigkeit des Verwaltungsrats wiederherzustellen, hat das Amtsgericht Leipzig am 4. Dezember 2024 zwei neue Mitglieder bestellt:

Karl-Heinz Kustermann, ein renommierter Experte der Automobilbranche, der über 20 Jahre in leitenden Positionen bei der BMW Group tätig war. Zuletzt fungierte er als Vice President für Qualitätsmanagement bei BMW Brilliance in China. Seine tiefgehenden Kenntnisse in den Bereichen Automotive und Asienmärkte sind von strategischer Bedeutung für die ARI Motors Industries SE, da wesentliche Fahrzeugkomponenten aus China bezogen werden. Herr Kustermann hat sein langfristiges Engagement auch als Investor unter Beweis gestellt, indem er insgesamt 1,4 Millionen Aktien der Gesellschaft erworben hat und damit mittlerweile zu den drei größten Aktionären zählt.

Dr. Rasso Graber, ein erfahrener Jurist mit Schwerpunkt Transport- und Logistikrecht sowie umfassender Expertise im Gesellschaftsrecht. Seine Tätigkeit in Aufsichtsgremien börsennotierter Unternehmen ergänzt das Kompetenzprofil des Verwaltungsrats optimal.

Gemeinsam mit dem bisherigen Verwaltungsrat, Herrn Daniel Jacob, ist das Gremium nun wieder vollständig und handlungsfähig.

„Die Neubesetzung des Verwaltungsrats stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die strategische Ausrichtung der ARI Motors Industries SE zu stärken. Wir danken unseren Aktionären für ihr Verständnis und ihre Geduld in dieser Übergangsphase“, betonte Thomas Kuwatsch, Geschäftsführender Direktor der Gesellschaft.

Die Einladung zur Hauptversammlung am 17. Januar 2025 wird fristgerecht im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie enthält alle relevanten Informationen zur Teilnahme sowie die Tagesordnungspunkte.

Über die ARI Motors Industries SE:

Die ARI Motors Industries SE mit Sitz in Borna bei Leipzig ist ein Pionier im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Elektro-Leichtfahrzeuge für gewerbliche und private Anwendungen, wobei Effizienz, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit im Fokus stehen.

Kontakt für Rückfragen:

ARI Motors Industries SE

Thomas Kuwatsch

Telefon: 0049 341 978 569 33

E-Mail: invest@ari-motors.com

Internet: www.ari-motors.com

