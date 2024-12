Fed-Chef sieht positive Wirtschaftsentwicklung - Zinssenkung erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

New York (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat sich nach den Worten von Notenbank-Chef Jerome Powell besser entwickelt als es noch im September erwartet.

"Wir können es uns leisten, ein wenig vorsichtiger zu sein", erklärte Powell am Mittwoch mit Blick auf mögliche weitere Zinssenkungen. Bereits im Vorfeld seiner Rede bei einer Veranstaltung der "New York Times" hatten sich Anleger auf eine dritte Zinssenkung in Folge eingestellt, wenn die Fed in zwei Wochen zusammenkommt, um über weitere Maßnahmen zu beraten.

Powell scheint Aussagen einiger wichtiger Fed-Kollegen zu teilen. Das Mitglied Christopher Waller hatte Montag erklärt, er neige zu einer Zinssenkung bei der bevorstehenden Sitzung.

Mitte November hatte Powell erklärt, die Fed könne sich ihre Zinssenkungen sorgfältig überlegen und müsse nichts überstürzen. Die seither veröffentlichten Inflations- und Arbeitsmarktdaten und vor allem die Äußerungen Wallers haben die Markterwartungen für eine weitere Senkung des Leitzinses um einen Viertelpunkt auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent deutlich verstärkt. Daran änderten auch die Äußerungen von Powell am Mittwoch wenig.

