In Mexiko an einem einzigen Tag über 5200 Migranten festgenommen

Mexiko-Stadt (Reuters) - In Mexiko haben Sicherheitskräfte an einem einzigen Tag über 5200 Migranten im ganzen Land festgenommen.

An der Aktion am Dienstag seien Armee, Nationalgarde und Staatspolizei beteiligt gewesen, teilte die mexikanische Marine am Mittwoch mit. Sicherheitsbehörden meldeten darüber hinaus, am Mittwoch sei so viel Fentanyl wie noch nie zuvor beschlagnahmt worden. Im Bundesstaat Sinaloa seien 1100 Kilogramm des synthetischen Opioids mit einem Wert von rund 400 Millionen Dollar sichergestellt worden.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Mexiko aufgefordert, stärker gegen illegale Migration und Drogenhandel vorzugehen. Er hatte dies mit der Androhung von Einfuhrzöllen für mexikanische Produkte verknüpft.

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hatte in der vergangenen Woche angekündigt, eine Karawane von Migranten auf dem Weg zur US-Grenze würde es nicht nach Norden schaffen, da sich Migrationsbehörden um sie "kümmern" würden. Viele Menschen aus Lateinamerika und anderen Kontinenten versuchen über Mexiko in die USA zu gelangen.

