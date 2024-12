ROUNDUP 2: Warburg Pincus reduziert Anteil am Internetdienstleister Ionos weiter

(Neu: Details)

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Warburg Pincus hat seine Beteiligung am Internetdienstleister Ionos weiter verringert. Insgesamt wurden 10,5 Millionen Papiere zu 21,85 Euro verkauft, teilte Warburg Pincus am Donnerstag mit. Der Finanzinvestor erlöste damit rund 229 Millionen Euro. Das ist mehr als ursprünglich am Vorabend angekündigt.

Zunächst wollte Warburg Pincus Aktien im Wert von rund 150 Millionen Euro an institutionelle Investoren veräußern. Die Zahl der zu platzierenden Aktien wurde dann aufgestockt. Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie der United-Internet-Tochter geriet nach der Platzierung unter Druck und gab am späten Vormittag etwas mehr als fünf Prozent auf 22,30 Euro nach.

Der Finanzinvestor hatte bereits im September Anteile von Ionos verkauft und dabei seinen Anteil auf 16,2 Prozent gesenkt. Durch die Platzierung in der Nacht auf Donnerstag reduziert sich der Anteil auf rund neun Prozent. Größter Ionos-Aktionär ist United Internet mit knapp 64 Prozent der Anteile.

Warburg Pincus war im November 2016 bei Ionos eingestiegen. Damals hatte der Investor sich zu einem Drittel an dem Geschäft der sogenannten Sparte Business Applications beteiligt, das zu dem Zeitpunkt noch bei der United-Internet-Tochter 1&1 angesiedelt war. Anfang 2023 brachte United Internet das Geschäft unter dem Namen Ionos an die Börse.

Bei dem Börsengang wurden 24 Millionen Aktien zu 18,50 Euro das Stück an Investoren verkauft. Die Unternehmensbewertung lag damit zum Zeitpunkt des Börsengangs bei 2,6 Milliarden Euro. Warburg Pincus hielt vor dem Börsengang knapp ein Viertel der Ionos-Aktien und nutzte den Schritt, um den Anteil an Ionos auf etwas mehr als 21 Prozent zu reduzieren.

An der Börse hatte die Ionos-Aktie im ersten Jahr ihrer Notierung einen schweren Stand. Der Kurs rutschte bis Oktober 2023 deutlich ab und erreichte mit 11,92 Euro den Tiefstand. Danach ging es aber ordentlich nach oben. Ihr bisheriges Rekordhoch erreichte die Aktie im Juli mit 30,60 Euro und die Bewertung lag damals bei knapp 4,3 Milliarden Euro. Das Niveau konnte sie allerdings nicht halten.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung in Ionos bei etwas mehr als 3,1 Milliarden Euro. Das Paket von United Internet kommt damit auf einen Wert von rund zwei Milliarden Euro. Die im MDax notierte Mutter kommt nach einem kräftigen Kursrückgang der Aktie auf einen Börsenwert von rund drei Milliarden Euro./nas/mis/niw/zb/ngu/stk