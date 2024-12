Trading-Chance: Rohöl vor Anstieg?!

Werbung

Anfang/Mitte Dezember starten für eine ganze Reihe von Rohstoffen typischer Weise starke Jahresabschnitte. Neben den Edelmetallen, die quasi durch die Bank eine positive Saisonalität ab Dezember aufweisen, sind es auch Märkte wie Benzin, Heizöl und natürlich das "Basis-Produkt" Rohöl, die saisonale Stärke erwarten lassen. Wir fokussieren uns heute auf den am besten handelbaren Markt von den drei genannten: WTI Crude Oil (Rohöl).

Wer in den Commitment of Traders Report schaut, sieht dort, dass die Large Specs - das sind die Fonds - eine der niedrigsten Netto-Positionen der letzten 30 Jahre aufweisen. Das lässt erhebliches Potenzial zur Oberseite offen, wenn der Rohölpreis erst einmal angesprungen ist. Bis dato ist jedoch noch kein Impuls erfolgt, der im Lager der Fonds eine Welle von Short-Coverings hätte auslösen können. Immer wieder ist der Preis im Bereich um 71-72 US-Dollar gescheitert, so dass der Abwärtstrend zwar akut gestoppt werden konnte, jedoch mehr als eine Bodenbildung bislang nicht drin gewesen ist.

Saisonalität ab nächster Woche positiv

Der saisonale Chart veranschaulicht die bevorstehende starke Phase. Sowohl die 5-Jahres-Saisonalität, wie auch 15- und 30-Jahres-Saisonalität zeigen ab der zweiten Dezemberwoche gen Norden. Und dies (bitte mit dem Blick an den linken Bildrand schweifen), bis in den März des Folgejahres. Es steht also ein nahezu 3-monatiger starker Zeitraum bevor. Entsprechend bietet es sich an, etwaige Schwäche in den kommenden Tagen für antizyklische Einstiege Long zu nutzen.

Trading-Chance Long auf WTI Crude Oil mit Turbo Open End Long

Um von einem möglichen Anstiegs-Szenario profitieren zu können, haben wir einen Open End Turbo Long des Emittenten HSBC Trinkaus ausgewählt. Das Produkt hat eine Basis, sowie einen K.O. bei 62,866 US-Dollar und wie der Name vermuten lässt, eine unbegrenzte Laufzeit. Der aktuelle Hebel beläuft sich auf exakt 13. Wir halten eine Absicherung bei 64,30 US-Dollar für sinnvoll, was einem Stop-Loss von 0,15 Euro im Produkt entspricht. Die WKN lautet HS0645.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 66 und 64,5 US-Dollar

Widerstände: 72 und 76 US-Dollar

Turbo Open End Long auf WTI Crude Oil

Basiswert WTI Crude Oil WKN HS0645 ISIN DE000HS06456 Basispreis 62,866 US-Dollar Knockout 62,866 US-Dollar Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus Laufzeit open end Hebel 13 Stop-Loss Zertifikat 0,15 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.