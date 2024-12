Trump nominiert ehemaligen Senator David Perdue als US-Botschafter in China

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) die Ernennung des ehemaligen Senators David Perdue zum US-Botschafter in China bekanntgegeben.

"Er wird bei der Umsetzung meiner Strategie zur Aufrechterhaltung des Friedens in der Region und einer produktiven Arbeitsbeziehung mit der chinesischen Führung eine wichtige Rolle spielen", so Trump in einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. Trump, der sein Amt am 20. Januar 2025 antritt, hatte angekündigt, dass er zusätzliche Zölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren erheben wird, wenn Peking nicht mehr unternimmt, um den Handel mit dem Rauschgift Fentanyl zu unterbinden. Auch im Wahlkampf drohte er mit Zöllen auf chinesische Waren in Höhe von über 60 Prozent.

Perdue, ein Republikaner aus Georgia, der von 2015 bis 2021 dem Senat angehörte, lebte während seiner 40-jährigen Karriere als Führungskraft in der Wirtschaft auch in Hongkong. Welche Rolle der neue US-Botschafter in China spielen wird, bleibt wegen der angespannten bilateralen Beziehungen abzuwarten. Einigen Analysten zufolge wird Peking wahrscheinlich den direkten Kontakt zum Präsidenten oder zu hochrangigen Vertretern von Trump und seinen engsten Beratern suchen, um Handelsspannungen zu bewältigen.

