Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag zunächst abgerissen. Moderate Verluste prägten das Bild im frühen Handel, eine weitere Höchstmarke blieb dem Dax verwehrt. Mit 0,1 Prozent auf 20.325 Zähler lag der deutsche Leitindex nach einer Stunde Handel im Minus. Am Vortag hatte der Dax unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht, diese Gewinne anschließend aber abgegeben.

Aus börsentechnischer Sicht sei der Dax nach der jüngsten Kurs-Rally „überkauft", schrieb die Landesbank Helaba am Morgen. Eine vorübergehende Korrektur sei daher nicht unwahrscheinlich, ein Rücksetzer bis auf 20.000 Punkte möglich.

Allianz will Gewinn bis 2027 weiter steigern

Die Allianz nimmt sich für die kommenden Jahre weitere Gewinnsteigerungen vor. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2024 und 2027 im jährlichen Schnitt um 7 bis 9 Prozent wachsen, teilte der im Dax gelistete Konzern heute vor Beginn seines Kapitalmarkttags in München mit.

Dabei soll das Eigenkapital bereinigt um Sondereffekte eine Rendite von mindestens 17 Prozent abwerfen. Mindestens 75 Prozent des bereinigten Nettogewinns sollen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anteilseigner fließen.

IPO: Delivery-Hero-Tochter Talabat startet zum Börsengang mit deutlichem Plus

Die Delivery-Hero-Tochter Talabat hat am Dienstag den größten Börsengang ihrer Branche in diesem Jahr hingelegt. Die Talabat-Aktie legte zum Handelsbeginn an der Börse in Dubai um 7,5 Prozent auf 1,72 Dirham zu (0,44 Euro). Zuletzt notierten die Papiere noch 3,75 Prozent über dem Angebotspreis von 1,60 Dirham. Dank des Kursanstiegs erreichte Talabat eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 10,3 Milliarden Euro.

Der Delivery-Hero-Konzern hatte umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro mit dem offerierten Anteil von 20 Prozent an Talabat hereingeholt. Ursprünglich wollte der Berliner Essenslieferdienst 15 Prozent an seiner lukrativen Nahost-Tochter am Markt anbieten. Laut Bloomberg-Daten war der Börsengang der größte in der Region im Jahr 2024.

Talabat ist unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar und in Ägypten aktiv und liefert Essen und Alltagsgegenstände aus. 2023 verzeichnete das Geschäft einen Bruttowarenwert (GMV) von mehr als fünf Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2024 legte dieser Wert um mehr als ein Fünftel zu. Vom Bruttowarenwert blieben mehr als sechs Prozent als um Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda-Marge) hängen.

Redaktion onvista/dpa-AFX