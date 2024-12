Schweizerische Nationalbank senkt den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) macht den nächsten Zinsschritt und senkt den Leitzins um überraschend deutliche 0,50 Prozentpunkte. Er liegt nun bei 0,50 Prozent.

Weitere Zinsschritte sind möglich: Die Nationalbank werde die Lage weiter genau beobachten, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Communiqué. Die SNB werde die Geldpolitik, wenn nötig anpassen, um sicherzustellen, dass die Inflation mittelfristig im Bereich der Preisstabilität von 0 bis 2 Prozent bleibe. Bei Bedarf sei die Nationalbank außerdem weiterhin bereit, am Devisenmarkt aktiv zu sein.

Nach der letzten Lagebeurteilung war die Wortwahl noch deutlicher gewesen. Damals hatte es geheißen, dass in den nächsten Quartalen weitere Zinssenkungen erforderlich werden könnten.

Der zugrundeliegende Inflationsdruck habe in diesem Quartal nochmals abgenommen, heißt es zum aktuellen Zinsschritt. Mit der heutigen Lockerung der Geldpolitik trage die Nationalbank dieser Entwicklung Rechnung.

Schon im März, Juni und September hatte die SNB den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte gesenkt. Zuvor hatte die Notenbank ab Juni 2022 den Leitzins von damals minus 0,75 Prozent in nur fünf Schritten auf plus 1,75 Prozent gehievt und danach zweimal unverändert belassen.