IRW-News: BlackBerry Limited: Arctic Wolf und BlackBerry geben Übernahmevereinbarung zu Cylance bekannt

IRW-PRESS: BlackBerry Limited: Arctic Wolf und BlackBerry geben Übernahmevereinbarung zu Cylance bekannt

Arctic Wolf erweitert seine Sicherheitsplattform Aurora mit erstklassigen Tools für Endpoint-Schutz, Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen

WATERLOO, ON und EDEN PRAIRIE, MN / ACCESSWIRE / 16. Dezember 2024 / Arctic Wolf® und BlackBerry Limited (NYSE: BB)(TSX: BB), zwei Weltmarktführer auf dem Gebiet der Sicherheitssoftware und -dienstleistungen, haben heute angekündigt, dass sie eine finale Vereinbarung unterzeichnet haben, mit der Arctic Wolf BlackBerrys Endpunkt-Schutzplattform Cylance® erwirbt. Cylance ist der Pionier auf dem Gebiet der KI-gestützten Endpunkt-Schutzlösungen, dem Tausende von Unternehmen weltweit vertrauen. Mit dieser Übernahme leitet Arctic Wolf eine neue Ära der Einfachheit, Flexibilität und des Erfolgs im Endpoint-Security-Markt ein und ermöglicht damit Sicherheitsoperationen mit Ergebnissen, auf die die Kunden schon lange gewartet haben.

Im Rahmen der Vereinbarung verkauft BlackBerry seine Cylance-Assets an Arctic Wolf und erhält im Gegenzug 160 Mio. $ in bar, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, sowie rund 5,5 Millionen Arctic Wolf-Stammaktien. Nach Berücksichtigung der allfälligen Kaufpreisanpassungen erhält BlackBerry beim Abschluss ca. 80 Mio. $ in bar und ein Jahr nach dem Abschluss weitere 40 Mio. $ in bar.

Die geplante Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Geschäftsquartal von BlackBerry abgeschlossen.

Arctic Wolf ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Sicherheitstools, der seine Lösungen von einer einzigen offenen Plattform aus anbietet, um dem Wunsch der Kunden nach effektiven, umfassenden und zuverlässigen Sicherheitsmaßnahmen zu entsprechen. Mit dem Neuzugang der bahnbrechenden Endpoint-Security-Suite von Cylance und den erweiterten KI-Funktionen stärkt Arctic Wolf seine Position als marktführender Plattformanbieter, der alle vulnerablen Bereiche vom Endpoint bis zum Edge abdeckt.

Viele Unternehmen sind daran interessiert, die immer größere Anzahl unterschiedlicher Sicherheitstools zusammenzulegen; damit steigt auch die Nachfrage nach End-to-End-Plattformen rapide an.

Bei der Sicherheit ergeben sich Probleme in puncto Betrieb und Effektivität, und Endpoint-Lösungen alleine sind hinter den Ergebnissen, die sie seit Jahren versprechen, stets zurückgeblieben, weiß Nick Schneider, President und Chief Executive Officer von Arctic Wolf. Mit der Einbindung der Endpoint-Security-Funktionen von Cylance in unsere Open-XDR-Plattform Aurora reagieren wir auf den dringenden Bedarf an einer wirklich einheitlichen, effektiven Sicherheitslösung, die den Kunden bessere Ergebnisse gewährleistet. Wir gehen davon aus, dass wir mit unseren Garantie- und Versicherungsprogrammen die Alarmmüdigkeit rasch beseitigen, das Gesamtrisiko senken und den Kunden einen entsprechenden Mehrwert bieten können.

Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Arctic Wolf im Rahmen dieser Vereinbarung, meint John Giamatteo, Chief Executive Officer von BlackBerry. Aus unserer Sicht ist diese Transaktion eine Win-Win-Situation für unsere Aktionäre und auch alle anderen Interessengruppen. Unsere Kunden werden von der Leistungskontinuität und dem Know-how eines international führenden Anbieters von Cybersicherheits-Software wie Arctic Wolf profitieren. Arctic Wolf wiederum profitiert von der Ergänzung seiner eigenen Plattform durch die Endpoint-Security-Lösungen von Cylance. Und wir von BlackBerry werden letztendlich als Wiederverkäufer des Portfolios an unsere großen Regierungskunden und als Aktionär des Unternehmens davon profitieren, dass Arctic Wolf seine Größe für den weiteren Ausbau des Cylance-Geschäfts nutzt.

Auswirkungen auf das Secure-Communications-Portfolio von BlackBerry, zu dem BlackBerry® UEM, BlackBerry® AtHoc® und BlackBerry® SecuSUITE® gehören, sind keine zu erwarten. Das Secure-Communications-Geschäft bleibt ein fixer Bestandteil des BlackBerry-Portfolios.

Neudefinition der modernen Sicherheitsplattform für Kunden und Partner

Mit der Aufnahme einer nativen Endpoint-Security-Lösung in sein Portfolio baut Arctic Wolf eine der größten offenen XDR-Sicherheitsplattformen der Branche auf, die sowohl Kunden als auch Partnern die Möglichkeit bietet, mehr als 15 unterstützte Endpunkt-Lösungen zu nutzen. Arctic Wolf ist derzeit der einzige führende Anbieter von Sicherheitslösungen, der diese Art von Optionalität anbietet. In Kombination mit seinem umfassenden Ansatz zur Risikominimierung durch Sicherheitsoperationen ist Arctic Wolf damit bestens gerüstet, um für Kunden jeder Größe und Sicherheitsstufe einen entsprechenden Mehrwert zu schaffen.

Cylance kann auf eine lange Tradition als Marktführer zurückblicken und ist dafür bekannt, 98 % aller Angriffe schon vor der Ausübung zu stoppen; viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf seine KI-gestützten Präventions- und Erkennungstools. Vor kurzem wurde Cylance von Gartner® Peer Insights das zweite Jahr in Folge als Customers' Choice 2024 bei den Endpoint-Protection-Plattformen (EPP) ausgezeichnet. Dank der Einbindung von Cylance in sein Portfolio wird Arctic Wolf über eine erstklassige Endpoint-Schutzlösung verfügen, die mit den Besten der Branche locker mithalten kann. Das Endpoint-Angebot der Firma wird um eines der weltweit größten kommerziellen SOCs ergänzt, das einheitliche Sicherheitsabläufe und eine umfassende Abdeckung der Angriffsfläche bietet.

Unternehmen sind daran interessiert, ihre Tools und Abläufe auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen, die in der Lage ist, Sicherheitsbedrohungen effektiv zu analysieren und darauf zu reagieren, konsistente Sicherheitsergebnisse zu erzielen sowie Risiken nachweislich zu minimieren, erläutert Dan Schiappa, Chief Product und Services Officer von Arctic Wolf. In der Vergangenheit war das für Marktführer mit knappen Ressourcen ein schier unmögliches und kostspieliges Unterfangen. Dank der Erweiterung unseres Portfolios um das Feature Endpoint-Security sind wir in der Lage, die von den Unternehmen gewünschten Sicherheitsmaßnahmen über eine einzige, reibungslos funktionierende Plattform anzubieten, die mit den fortschrittlichen Bedrohungen der heutigen Zeit Schritt halten kann. Daneben stehen wir auch weiterhin jenen Kunden und Partnern zur Verfügung, die andere Endpoint-Lösungen verwenden.

Perella Weinberg Partners LP war der exklusive Finanzberater von BlackBerry und Morrison Foerster LLP war der Rechtsberater von BlackBerry. Cooley LLP fungierte als Rechtsberater für Arctic Wolf.

Nehmen Sie heute, Montag, den 16. Dezember, um 17:30 Uhr ET an der Telefonkonferenz mit dem CEO und dem CFO von BlackBerry teil, um weitere Informationen zur heutigen Pressemitteilung zu erhalten. Die Telefonkonferenz, die live gestreamt wird, kann über den folgenden Link (hier - https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3063/51772) , über die Rubrik Investors auf der Webseite des Unternehmens (BlackBerry.com/Investors) oder über die gebührenfreie Rufnummer +1 (844) 763-8275 und die Elite Entry Number 51772 aufgerufen werden. Eine Aufzeichnung wird heute um ca. 20:30 Uhr ET über denselben Webcast-Link (hier - https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3063/51772) oder über die gebührenfreie Rufnummer +1 (877) 481-4010 und die Eingabe des Replay Access Code 51772 verfügbar sein.

Lesen Sie mehr über die Absicht von Arctic Wolf, Cylance zu übernehmen, in einem Blogbeitrag von Dan Schiappa, Chief Product and Services Officer von Arctic Wolf.

Zusätzliche Quellen:

- Treten Sie mit Arctic Wolf auf Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube in Kontakt.

- Besuchen Sie arcticwolf.com, um mehr über unsere Lösungen für den operativen Betrieb zu erfahren

- Wenn Sie bereit sind, loszulegen, fordern Sie eine Demo an, holen Sie ein Angebot ein oder führen Sie ein Security Operations Maturity Assessment durch.

- Möchten Sie am Partnerprogramm von Arctic Wolf teilnehmen? Heute bewerben

Über BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB) (TSX: BB) ist ein Anbieter von intelligenten Sicherheits-Software-Lösungen und den entsprechenden Services für Unternehmen und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt. Die Software des Unternehmens ist in über 255 Millionen Fahrzeugen im Einsatz. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, nutzt KI und maschinelles Lernen, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersecurity, Sicherheit und Datenschutz bereitzustellen, und ist Marktführer in den Bereichen Endpoint-Management, Endpoint-Security, Verschlüsselung und Embedded Systems. BlackBerry hat eine klare Vision: Sicherheitslösungen für eine vernetzte Zukunft anzubieten, denen man vertrauen kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter BlackBerry.com und @BlackBerry.

Handelsmarken wie BLACKBERRY und EMBLEM Design sind Marken bzw. eingetragene Marken von BlackBerry Limited. Die exklusiven Rechte an diesen Marken sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. BlackBerry ist nicht verantwortlich für Produkte oder Dienste von Drittanbietern.

Über Arctic Wolf

Arctic Wolf® ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherheitsoperationen, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, ihre Cyber-Risiken vor dem Hintergrund moderner Cyber-Angriffe über eine erstklassige Cloud-native Sicherheitsplattform effektiv zu verwalten. Die von Arctic Wolf entwickelte Plattform Aurora erfasst und analysiert mehr als 7 Billionen Sicherheitsereignisse pro Woche und ermöglicht damit eine Cyber-Abwehr in einer noch nie dagewesenen Kapazität und Größenordnung. Firmenkunden jeglicher Größe in zahlreichen Branchen sind damit in der Lage, auf eine gut funktionierende Sicherheitslage, Bereitschaft und langfristige Resilienz vertrauen zu können. Durch die Bereitstellung automatisierter Funktionen zum Schutz vor Bedrohungen und zur Reaktion auf bzw. Behebung von Problemen ermöglicht Arctic Wolf einen erstklassigen Sicherheitsbetrieb auf Knopfdruck, damit seine Kunden ihre wertvollsten Assets in Datengeschwindigkeit verteidigen können. Nähere Informationen über Arctic Wolf erhalten Sie unter arcticwolf.com oder folgen Sie uns auf @AWNetworks bzw. LinkedIn oder Facebook.

© 2024 Arctic Wolf Networks, Inc., alle Rechte vorbehalten. Arctic Wolf, Aurora, Alpha AI, Arctic Wolf Security Operations Cloud, Arctic Wolf Managed Detection and Response, Arctic Wolf Managed Risk, Arctic Wolf Managed Security Awareness, Arctic Wolf Incident Response und Arctic Wolf Concierge Security Team sind entweder Marken oder eingetragene Marken von Arctic Wolf Networks, Inc. oder Arctic Wolf Networks Canada, Inc. und etwaigen Tochtergesellschaften in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Investorenkontakt BlackBerry:

BlackBerry Investor Relations

+1 (519) 888-7465

investorrelations@blackberry.com

Medienkontakt BlackBerry:

BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com

Pressekontakt Arctic Wolf:

Ilina Cashiola

ilina.cashiola@arcticwolf.com

202-340-0517

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze, einschließlich des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die geplante Transaktion zwischen BlackBerry und Arctic Wolf, die Beträge und Arten der Gegenleistung, die BlackBerry in diesem Zusammenhang erhalten wird, den voraussichtlichen Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Transaktion, die potenziellen Vorteile der geplanten Transaktion für die Kunden und Aktionäre von BlackBerry, die Erwartungen und Überzeugungen von BlackBerry sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Die Wörter erwarten, antizipieren, schätzen, können, werden, sollten, könnten, beabsichtigen, glauben, anstreben, planen und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Zielen, Schätzungen, Annahmen, Erwartungen und Absichten von BlackBerry und sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BlackBerry liegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse in Bezug auf die Transaktion und den zeitlichen Ablauf von Ereignissen wesentlich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Arctic Wolf und BlackBerry, die vorgeschlagene Transaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abzuschließen; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Bedingungen für die Durchführung der vorgeschlagenen Transaktion; das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder anderen Umständen, die zu einer Beendigung des Kaufvertrags im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion führen könnten; Auswirkungen der Pressemitteilung über die geplante Transaktion oder weiterer Ankündigungen oder des Abschlusses der geplanten Transaktion auf den Marktpreis der BlackBerry-Stammaktien; das Nichterreichen der erwarteten Vorteile der geplanten Transaktion, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Zahlung der Gegenleistung nach dem Abschluss und der Verfügbarkeit von Mitteln dafür sowie Risiken im Zusammenhang mit dem Wert der Stammaktien von Arctic Wolf; Risiken in Bezug auf zukünftige Möglichkeiten und Pläne für das Geschäft von BlackBerry, einschließlich des Portfolios für sichere Kommunikation, und die Ergebnisse von BlackBerry nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion, einschließlich der daraus resultierenden Kosten oder Verzögerungen; erhebliche Transaktionskosten und/oder unbekannte oder nicht abschätzbare Verbindlichkeiten; Risiken in Bezug auf die Ablenkung der Aufmerksamkeit des BlackBerry-Managements vom laufenden operativen Betrieb; Risiken im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion, die den operativen Betrieb von BlackBerry stören und es BlackBerry erschweren, die Geschäfte wie gewohnt zu führen oder die Beziehungen zu Kunden, Wiederverkäufern, Vertriebspartnern oder anderen Dritten aufrechtzuerhalten; ungünstige wirtschaftliche, geopolitische und ökologische Bedingungen; und andere Risiken und Ungewissheiten, die BlackBerry betreffen, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit unter der Überschrift Risk Factors und an anderer Stelle in den von BlackBerry bei der SEC eingereichten Unterlagen und Berichten beschrieben werden, einschließlich derer, die im Jahresbericht von BlackBerry auf Formular 10-K und im Abschnitt Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements im Lagebericht (MD&A) von BlackBerry erörtert werden (Kopien dieser Unterlagen sind erhältlich unter www.sedar.com oder www.sec.gov). Alle diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von BlackBerry verlassen. Darüber hinaus können andere Risiken und Unwägbarkeiten, die BlackBerry derzeit nicht bekannt sind, die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen erheblich von den erwarteten abweichen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieses Dokuments oder zu den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Zeitpunkten und spiegeln die darin enthaltenen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse zu diesen Zeitpunkten wider. BlackBerry hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

QUELLE: BlackBerry

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77832

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77832&tr=1

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.