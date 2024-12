Über 6 % Dividendenrendite in 2025: Meine 2 Aktien-Favoriten!

Du möchtest über 6 % Dividendenrendite im neuen Börsenjahr 2025 einstreichen? Dann verrate ich dir heute meine zwei Aktien-Favoriten. Es sind derzeit die zwei einzigen High-Yield-Aktien, die ich für derart interessant finde, dass ich sogar selbst erwäge, ein weiteres Mal in sie zu investieren. Wobei ich bereits beide Positionen in meinem eigenen Depot habe.

Bereit? Dann legen wir los. Über 6 % Dividendenrendite warten möglicherweise ja schon auf dich!

Über 6 % Dividendenrendite: Aktien-Favorit W. P. Carey!

Mein persönlicher Aktien-Favorit, wenn es um eine hohe Dividendenrendite von 6 % geht, ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, den man wohl am besten als bunten Mix bezeichnen kann. Das Management investiert jedenfalls in viele unterschiedliche Immobilien-Branchen. Aber genau das ermöglicht einen diversifizierten Mix, der über 1.300 Einheiten umfasst. Lediglich von seinen Office-Immobilien hat sich das Management im letzten Jahr getrennt. Aber aus einem guten Grund, denn in diesem Segment sah das Management keine Zukunft für den REIT mehr.

Kommen wir zur Dividende von W. P. Carey: Gerade erst kürzlich erklärte das Management, dass man 0,88 US-Dollar für das vierte Quartal ausschütten möchte. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 55,85 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von 6,3 % auf das Gesamtjahr gerechnet. Definitiv ein attraktiver Wert!

Mit dem Verkauf der Office-Immobilien hat W. P. Carey zwar nach 25 Jahren ungekürzter und jährlich erhöhter Dividenden die eigene Ausschüttung erstmals in der Börsenhistorie gekürzt. Seither sehen wir jedoch, dass das Management mit einem beständigen Dividendenwachstum wieder aufholt. In bislang jedem Vierteljahr wurde die Ausschüttungssumme je Aktie um 0,5 US-Cent erhöht. Das sind zwar eher leine Schritte. Aber es führt langfristig zu einer stetigen, höheren Dividendenrendite.

Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 12 ist der REIT vergleichsweise günstig bewertet. Insbesondere eine wachsende Ausschüttung und durch Investitionen ein beständiges moderates Wachstum sollten zu einer soliden Gesamtrendite führen. Wenn ich stabile 6 % Dividendenrendite erhalten wollte, wäre W. P. Carey daher definitiv einer meiner Aktien-Favoriten.

Sogar mehr als 7 %: Etwas mehr Risiko mit Innovative Industrial Properties!

6 % Dividendenrendite sind ohne Frage attraktiv, selbst für das REIT-Segment. Ein Real Estate Investment Trust, der diesen Wert noch übertreffen kann, heißt Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Die Immobiliengesellschaft, die sich ihr operatives Fundament im Segment der Cannabis-Immobilien aufbaut, zahlt derzeit 1,90 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 103 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von sogar 7,3 % pro Jahr. Hier bestehen ohne Zweifel ein paar Risiken mehr. Aber es besteht trotzdem eine überaus stabile Tendenz.

Fangen wir bei den Risiken an: Innovative Industrial Properties ist mit derzeit ca. 108 verschiedenen Immobilien vergleichsweise klein. Sollte es daher zu einem Leerstand oder einem Ausfall bei den Mietern kommen, werden wir das wohl direkt bei den Funds from Operations merken. Insbesondere in den letzten Jahren hat es einige Probleme unter den Mietern gegeben. Das heißt: Ein gewisses Risiko ist aufgrund des kleinen Portfolios und der eher weniger gut kapitalisierten Cannabisbranche durchaus gegeben.

Die Kehrseite ist jedoch: Innovative Industrial Properties hat bislang seine Dividende nicht ein einziges Mal gekürzt. Wir sprechen mittlerweile von einem Lauf, der auf die Marke von 10 Jahren zugeht. Zudem verdient sich der Cannabis-REIT seine 7 % Dividendenrendite bislang ziemlich gut. Auch im letzten Quartal lagen die Funds from Operations je Aktie auf bereinigter Basis bei 2,25 US-Dollar. Das heißt, dass das Ausschüttungsverhältnis mit 84 % für einen REIT ziemlich moderat ist.

Wir haben auf der Haben-Seite außerdem, dass Innovative Industrial Properties in weiteres Wachstum investieren kann. In den vergangenen Jahren hat das Management die Dividende je Aktie ein ums andere Mal erhöht. Wobei die Erhöhungen zuletzt weniger und moderater ausfielen. Aber wer weiß: Mit sinkenden Zinsen könnte eine Erholung eintreten und Innovative Industrial Properties womöglich mehr als 7 % Dividendenrendite auszahlen. Auch deshalb spreche ich hier von einem meiner Aktien-Favoriten.

