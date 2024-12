EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Deutsche Telekom AG, Bonn, Deutschland

ISIN: DE0005557508

Bonn, 19. Dezember 2024



Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung – zugleich Abschlussmeldung



Im Zeitraum vom 16. Dezember 2024 bis einschließlich 18. Dezember 2024 wurden insgesamt 916.336 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms der Deutschen Telekom AG erworben, das mit der Bekanntmachung vom 02. September 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde und am 18. Dezember 2024 endete.

Datum Gesamtzahl der Aktien (Stück) Täglich gewichteter Durchschnittskurs (€) Gesamtkaufpreis ohne Erwerbskosten (€) 16.12.2024 303.340 30,0335 9.110.362 17.12.2024 305.294 29,8413 9.110.370 18.12.2024 307.702 29,6077 9.110.349 Gesamt 916.336 29,8265 27.331.080

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht: https://www.telekom.com/de/investor-relations/details/aktienrueckkauf-2024-1055748



Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 02. September 2024 bis einschließlich

18. Dezember 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 24.045.640 Aktien.



Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm 2024 am 18. Dezember 2024 insgesamt abgeschlossen. Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. Januar 2024 bis 18. Dezember 2024 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 81.268.383 Aktien. Dies entspricht ca. 1,6 % des Grundkapitals der Deutschen Telekom AG. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich € 24,29; insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von € 1.973.823.349 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft.



Der Erwerb der Aktien der Deutschen Telekom AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch von der Deutschen Telekom AG beauftragte Banken.