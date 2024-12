Dow Jones Industrial Average® - Champagnerjahrgang mit aktuellem Schönheitsfehler

+++ Wir müssen nochmals auf das Thema Allzeithochs zurückkommen. Dem Dow Jones® gelang 2024 (bisher) 48 Mal der Vorstoß in „uncharted territory“. So endet erneut ein Jahrgang mit neuen Rekordständen. Seit 2013 ergab sich bei den amerikanischen Standardwerten jedes Jahr ein neues Allzeithoch! Eine unglaubliche Erfolgsserie von 12 Jahren mit neuen Rekordständen – nur einmal – und zwar von 1989 bis 2000 – war der Dow Jones® ähnlich erfolgreich +++ Zunächst für viele unter dem Radarschirm kommt es beim Dow Jones® aktuell zu einem echten Wermutstropfen: zehn negativen Tageskerzen in Folge. Das entspricht der längsten Verlustserie seit den 1970er-Jahren. Auf Basis der Daten seit 1915 beim Dow Jones® gab es niemals eine längere Dürreperiode als 12 negative Handelstage in Serie. Ein Gegengewicht und ein paar dunkle Wolken zum Ende des sonstigen Champagnerjahrgangs 2024 +++ Das waren ein paar interessante Fakten zum aktuellen Börsenjahr. Viel spannender ist aber der Blick in die große Glaskugel des Investmentjahrgangs 2025. Deshalb laden wir Sie/Euch schon jetzt ganz herzlich zu unserem technischen Jahresausblick am 7.1.2024 um 18.30 Uhr ein. Mehr Infos auf www.hsbc-zertifikate.de.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

