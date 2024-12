Japans Kerninflation beschleunigt sich im November

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - In Japan hat sich die Kerninflation im November leicht beschleunigt.

Wie am Freitag aus Regierungsdaten hervorging, stieg der landesweite Kern-Verbraucherpreisindex (VPI), der Ölprodukte einschließt, aber die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, im November um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Er lag damit über der mittleren Marktprognose von 2,6 Prozent. Der Anstieg beschleunigte sich von 2,3 Prozent im Oktober, was zum Teil auf die hohen Reispreise und das Auslaufen der staatlichen Subventionen zur Senkung der Stromrechnungen zurückzuführen ist.

Ein separater Index, der die Auswirkungen von frischen Lebensmitteln und Kraftstoffen herausrechnet und von der Bank of Japan (BOJ) als besserer Gradmesser für die nachfragegetriebene Inflation betrachtet wird, stieg im November um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem er im Oktober um 2,3 Prozent zugelegt hatte. Die BOJ beendete im März die Negativzinsen und hob im Juli ihren kurzfristigen Leitzins auf 0,25 Prozent an, da sie der Ansicht war, dass Japan kurz davor stehe, sein Inflationsziel von zwei Prozent dauerhaft zu erreichen. Die am Freitag veröffentlichten Daten weisen auf einen zunehmenden Inflationsdruck hin, der die Bank zu einer weiteren Anhebung der Kreditkosten veranlassen könnte.

