Schwach in den Tag | PCE-Inflation aber unter den Zielen

Wir sehen deutlich Abgabedruck, obwohl die PCE-Inflation im Dezember unter den Erwartungen der Wall Street lag. Ein Faktor, der die Wall Street im Tagesverlauf stützen könnte. Was Ergebnisse betrifft, stehen die Aktien von Nike unter Druck. Der neue Vorstand kehrt mit dem eisernen Besen und senkt die Aussichten deutlich. FedEx meldet Zahlen, die auf der Ertragsseite leicht über den Zielen liegen. Was die Aktie anfacht, ist die Entscheidung des Managements FedEx Freight in einem eigenständigen Unternehmen an die Aktionäre auszugliedern.



