Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach Neujahr wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0369 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Silvesterabend. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel kurz nach dem Jahreswechsel.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0389 (Montag: 1,0444) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9625 (0,9574) Euro.

An Silvester war der Euro zum Dollar in einem ruhigen Geschäft etwas unter Druck geraten. Am Donnerstag nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe. Veröffentlicht werden Daten aus wichtigen Ländern der Eurozone und aus dem gemeinsamen Währungsraum insgesamt. Dort gab es zuletzt keinerlei Anzeichen für eine Erholung der allgemeinen Stimmung in den Industrieunternehmen./la/mis