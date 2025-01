EUR/USD - Schlüsselzone unter massivem Druck!

Im 4. Quartal hatte der Euro im Vergleich zum US-Dollar keinen leichten Stand. In dieser Zeit hat das Währungspaar die gesamte Jahresschwankungsbreite durchhandelt. Mit anderen Worten: Vom Jahreshoch (1,1213 USD) ging es nahtlos in Richtung Jahrestief (1,0333 USD). Charttechnisch wurden auf den letzten Metern des Jahres die Tiefpunkte bei 1,0447/1,0496 USD unterschritten. Dadurch schlägt die Schiebezone der letzten beiden Jahre zwischen 1,12 USD und 1,05 USD in eine Topbildung um (siehe Chart). Die Bedeutung dieser Schlüsselzone wird noch zusätzlich durch die Tiefs von 2015 bis 2017 bei 1,05/1,03 USD untermauert. In der Summe dürfte der Jahresauftakt aus Euro-Sicht herausfordernd ausfallen, zumal auch der trendfolgende MACD gerade ein neues Ausstiegssignal generiert hat. Das Abschlagspotenzial – abgeleitet aus der oberen Umkehr – lässt sich auf rund 8 US-Cents taxieren. Dieses negative Kurspotenzial reicht aus, um perspektivisch das Mehrjahrestief vom September 2022 bei 0,9534 USD wieder anzupeilen. Für eine Verbesserung des angeschlagenen Chartbildes ist dagegen, die Rückeroberung der Marke von 1,05 USD eine absolut zwingende Grundvoraussetzung.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.