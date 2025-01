EQS-Media / 06.01.2025 / 16:40 CET/CEST



Luigs Real Estate GmbH kauft Lidl-Markt mit 27

Wohnungen in Hanau

Die in Marburg ansässige Investmentgesellschaft Luigs Real Estate GmbH hat ein Nahversorgungszentrum mit Lidl-Markt, weiteren zehn Gewerbeeinheiten sowie siebenundzwanzig Wohneinheiten in zentraler Lage von Hanau erworben.

Das etablierte Nahversorgungszentrum liegt in Hanau-Kesselstadt unweit der Hanauer Innenstadt.

Ankermieter des Wohn- und Geschäftszentrums ist ein im Jahr 2019 neu-ausgebauter Lidl Einkaufsmarkt mit langfristigem Mietvertrag.

Die Gesamtmietfläche der insgesamt 38 Wohn-und Gewerbeeinheiten beläuft sich auf rund 4000 Quadratmeter auf einem ca. 3.800 Quadratmeter umfassenden Grundstück.

Die Liegenschaft zählt zu den wichtigsten Nahversorgungsstandorten in Hanau. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Luigs Real Estate GmbH ist eine privat geführte Investmentgesellschaft in den Bereichen Real Estate, Development und Retail. Die Gesellschaft besitzt und realisiert Immobilien in den Toplagen von Frankfurt am Main sowie im mittelhessischen Raum. Im Fokus des Unternehmens stehen weitere Wohn- und Gewerbeinvestments mit einem geplanten Ankaufsvolumen von ca. 100 Mio Euro.

Anlagen: Strassenansicht Kurt-Schumacher Platz 1-9 (Copyright Luigs Real Estate GmbH)

