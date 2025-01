Gold - Die zeitliche Dimension

Mit einem Kursplus von 27 % zeigte das Edelmetall im vergangenen Jahr sogar dem Aktienmarkt die Performance-Rücklichter. Ein Schlüsselargument für diese Bilderbuchwertentwicklung lieferte vor 12 Monaten der Jahreschart des Goldpreises. Dort lag eine Untertassenformation mit einem rechnerischen Kursziel von 2.800 USD vor. Da dieses Anschlusspotenzial bereits punktgenau ausgeschöpft wurde, drängt sich die Frage auf, wie es in 2025 weitergeht. Bei der Beantwortung bedienen wir uns vor allem eines zeitlichen Arguments. Doch der Reihe nach: Ein Chart besitzt immer eine Preis- und eine Zeitachse – beide Komponenten liefern wichtige Erkenntnisse. Die beschriebene Konsolidierungsformation hat das Edelmetall über einen sehr langen Zeitraum von 2012 bis 2023 ausgebildet. Zuvor kam es zu Beginn des Jahrtausends von 2001 bis 2011 zu einer extrem dynamischen Aufwärtsbewegung, welche sich in 12 positiven Jahreskerzen in Serie niederschlug. Die zeitliche Dimension besteht darin, dass auf einen sehr starken Trend eine sehr starke, langanhaltende Konsolidierung folgte. In der Konsequenz trägt der 2024 vollzogene Ausbruch auf der Oberseite möglicherweise länger als lediglich ein Jahr. Deshalb definieren wir die runde 3.000er-Marke als nächstes Anlaufziel.

Gold (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

