Nintendo: Neue Switch-Konsole kommt 2025 auf den Markt

Tokio (Reuters) - Nintendo bringt den Nachfolger für seine Spielekonsole "Switch" in diesem Jahr auf den Markt.

Der japanische Videospiel-Konzern stellte am Donnerstag das neue Gerät vor, das sich eng an dem Design seines beliebten Vorgängers orientierte. Einen Preis nannte das in Kyoto ansässige Unternehmen noch nicht. Am 2. April sollen bei einem Nintendo Direct Event weitere Einzelheiten bekanntgegeben werden.

Verbraucher und Investoren hatten mit Spannung auf Details zur neuen Konsole gewartet. Nintendo hatte im Mai angekündigt, den seit längerem erwarteten Nachfolger im Laufe des im März 2025 endenden Geschäftsjahres zu präsentieren. Die Switch, Konkurrentin der Playstation von Sony und der Xbox von Microsoft, ist schon fast ein Jahrzehnt auf dem Markt.

Die Produktvorstellung konnte manche Experten nicht ganz überzeugen. "Die Präsentation hatte nicht die Wucht der originalen Switch", sagte etwa Serkan Toto, Gründer der Beratungsfirma Kantan Games. "Was wir gesehen haben, ist eher eine 'Switch Pro' statt einer Switch 2 - eine verbesserte Version, die größer ist." Er rechne mit einer Markteinführung nach Juni 2025.

Die Nintendo-Aktie schloss am Freitag vier Prozent im Minus. Details zu dem Gerät und dem Zeitpunkt der Ankündigung waren zuvor im Internet durchgesickert. Am Donnerstag hatte die Aktie noch auf einem Hoch geschlossen.

