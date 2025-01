Silber - It is all about 30 USD!

Die Marke von 30 USD ist eine ganz entscheidende für den Silberpreis. Zur Erinnerung: Sowohl auf Jahresbasis als auch in den untergeordneten Zeitebenen spielt dieses Level eine Schlüsselrolle. In diesem Kontext möchten wir nochmals an die doppelte Untertassenformation erinnern, welche oberhalb der 30er-Marke endgültig vervollständigt wäre. Wenn es noch eines weiteren Beweises für die Relevanz dieser Signalmarke bedurft hätte, die 200-Tages-Linie (akt. bei 30,01 USD) liefert ihn aktuell. Schließlich hat das Edelmetall in den vergangenen Wochen mehrfach den gleitenden Durchschnitt getestet und bisher erfolgreich verteidigt. Als Sprungbrett dürfte das Edelmetall die langfristige Glättung nutzen, wenn in den nächsten Tagen nun auch noch der Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Oktober (akt. bei 30,76 USD; siehe Chart) gelingt. Lohn der Mühen wäre im ersten Schritt ein Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom Oktober 2024 bei 34,87 USD). Ein solcher Befreiungsschlag würde auch den Kursverläufen in den hohen Zeitebenen in die Karten spielen und dem eingangs diskutierten "doppelten Untertassen-Szenario" Nachdruck verleihen. Als Stop-Loss bietet sich indes das jüngste Silber-Verlaufstief bei 28,72 USD an.

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

