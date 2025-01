Zalando greift nach About You

Der Online-Modehändler Zalando geht bei der Übernahme des kleineren Rivalen About You den nächsten Schritt.

Zalando veröffentlichte am Montag die Übernahmeofferte für About You. Europas größter Online-Modehändler bietet danach den Anteilseignern 6,50 Euro je About-You-Aktie. Die Annahmefrist ende voraussichtlich am 17. Februar, hieß es weiter. Das Übernahmeangebot unterliege keiner Mindestannahmeschwelle. Der Abschluss der Transaktion werde im Sommer erwartet.

Die Hauptaktionäre um den Hamburger Handels- und Logistikkonzern Otto hätten den Verkauf ihrer Anteile bereits zugesagt, hatte Zalando erklärt. Damit und durch weitere Zukäufe habe sich Zalando für die Transaktion bereits knapp 80 Prozent des Aktienkapitals von About You gesichert, hieß es nun.