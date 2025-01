APA ots news: Allianz Österreich lanciert humorvolle Kampagne zur betrieblichen Altersvorsorge

Wien (APA-ots) - - Staatliche Pensionen reichen oft nicht aus - private und betriebliche Vorsorgemodelle werden wichtiger - Interesse der Österreicher:innen an einer freiwilligen Zusatzpension des Arbeitgebers ist groß - Die neue Allianz Kampagne zu den Vorteilen betrieblicher Vorsorge - unterhaltsam aufbereitet und mit einem Augenzwinkern präsentiert Angesichts der demographischen Herausforderungen unserer Zeit wird es immer deutlicher: Die staatliche Pension allein wird oftmals nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern. Faktoren wie die steigende Lebenserwartung, längere Ausbildungszeiten, sinkende Geburtenraten und kürzere Erwerbszeiten führen zu einer wachsenden Pensionslücke. Vor diesem Hintergrund gewinnen private und betriebliche Vorsorgemodelle zunehmend an Bedeutung. Zwtl.: Wissen zu betrieblicher Altersvorsorge - humorvoll präsentiert Die Allianz Österreich hat diesen Bedarf erkannt und startet eine kreative Kampagne, die sich speziell an Unternehmen richtet. In unterhaltsamen Spots zeigt ein fiktiver Unternehmer, welche Vorteile die betrieblichen Vorsorgemodelle der Allianz bieten. Die Kampagne setzt bewusst auf eine überspitzte und humorvolle Darstellung, um Arbeitgeber:innen die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie dazu beitragen können, den Lebensstandard ihrer Mitarbeiter:innen abzusichern. Den Clip zur neuen Kampagne finden Sie hier . Zwtl.: Ein Gewinn für Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen Für Arbeitnehmer:innen bietet die betriebliche Altersvorsorge zahlreiche Vorteile. Dazu zählt die Möglichkeit von Sozialversicherungs- und Steuerersparnissen sowie bei der Allianz attraktive Konditionen für das Unternehmen bei kollektiven Modellen. Zudem besteht die Möglichkeit, optional eine Hinterbliebenenvorsorge und Absicherung bei Berufsunfähigkeit abzuschließen. Auch Arbeitgeber:innen profitieren erheblich von diesen Modellen. Die Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge sind lohnnebenkostenfrei, was sie zu einem idealen Vorsorgeinstrument für bestehende oder auch neu zu gewinnende Mitarbeiter:innen oder sogar Geschäftsführer:innen in Kapitalgesellschaften macht. Darüber hinaus stärken sie die Motivation und Bindung von wichtigen Mitarbeiter:innen und sind bei zukunftsorientierten Unternehmen ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Zwtl.: Einfach clever vorsorgen mit Allianz Vorsorgeprodukten Mit ihrem umfassenden Angebot zur betrieblichen Altersvorsorge bietet die Allianz Österreich somit optimale Lösungen zur Schließung der Pensionslücke. Diese Modelle sind nicht nur attraktiv für Arbeitnehmer:innen, sondern können auch steuerlich vorteilhaft für Unternehmen genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Allianz: Betriebliche Altersvorsorge: die Vorsorge-Möglichkeiten Rückfragehinweis: Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher / Allianz Österreich Telefon: +43 676 878222914 E-Mail: presse@allianz.at Website: https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom