EQS-News: BB Biotech: Vorläufige Jahresergebnisse 2024 und Dividendenvorschlag

Medienmitteilung vom 24. Januar 2025

Die BB Biotech AG gibt für 2024 die folgenden vorläufigen und ungeprüften Finanzergebnisse bekannt:

Gesamtjahr 2024: Die Aktie von BB Biotech erzielte eine negative Gesamtrendite von 13.5% in CHF und 14.1% in EUR (einschliesslich der im März 2024 ausgeschütteten Dividende von CHF 2.00 je Aktie). Der Innere Wert (NAV) für das Gesamtjahr 2024 stieg um 3.0% in CHF und 1.7% in EUR, während er um 4.6% in USD fiel (einschliesslich der ausgeschütteten Dividende). Für diesen Zeitraum weist das Unternehmen einen Reingewinn von CHF 76 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 207 Mio. im Vorjahr aus.

Performance Gesamtjahr 2024 Gesamtjahr 2023 Währung CHF EUR CHF BB Biotech Aktienkurs -13.5% -14.1% -18.1% BB Biotech NAV +3.0% +1.7% -7.4% Reingewinn/-verlust +76 Mio. -207 Mio.

4. Quartal 2024: Die Aktie von BB Biotech büsste im Berichtsquartal 2.7% in CHF und 3.5% in EUR ein. Der NAV stieg im 4. Quartal 2024 um 2.7% in CHF und 2.8% in EUR, während er um 4.3% in USD fiel. Der Reingewinn in diesem Zeitraum betrug CHF 60 Mio. gegenüber einem Reingewinn von CHF 109 Mio. im Vorjahresquartal.

Performance Q4 2024 Q4 2023 Währung CHF EUR CHF BB Biotech Aktienkurs -2.7% -3.5% +3.4% BB Biotech NAV +2.7% +2.8% +5.0% Reingewinn +60 Mio. +109 Mio.

Prämie/Abschlag: Die Aktie von BB Biotech beendete das Jahr mit einem Abschlag auf den NAV von 15.2% (in CHF), im deutlichen Gegensatz zur Prämie von 0.9% zu Jahresbeginn. Per 22. Januar betrug der Abschlag ebenfalls 15.2%. Dies spiegelt die fortwährende Volatilität und gedämpfte Anlegerstimmung im Biotechsektor wider.

22. Januar 2025 Jahresende 2024 Jahresende 2023 Prämie (+) / Abschlag (-), CHF -15.2% -15.2% +0.9%

Dividendenvorschlag: Der Verwaltungsrat wird auf der jährlichen Generalversammlung vom 19. März 2025 eine ordentliche Dividende von CHF 1.80 je Aktie vorschlagen. Das entspricht einer Rendite von 5% auf den Durchschnittskurs der Aktie von BB Biotech im Dezember 2024. Dieser Vorschlag entspricht der 2013 eingeführten Dividendenpolitik und reflektiert den disziplinierten Ansatz von BB Biotech, der darauf abzielt, die Renditen für die Aktionäre mit der Reinvestition in die langfristigen Wachstumschancen des Biotechsektors in Einklang zu bringen.

Dividende 2025 2024 Vorschlag / Ausschüttung CHF 1.80 CHF 2.00

Einen Rückblick zu BB Biotechs Portfolio und Geschäftsergebnisse für das Jahr 2024 sowie einen Ausblick für 2025 enthält der Geschäftsbericht, der am 21. Februar 2025 veröffentlicht wird. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Zahlen und Informationen sind vorläufig und dienen dazu, einen allgemeinen Überblick zu geben.

Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 31. Dezember 2024

(in % der Wertschriften, gerundete Werte)

Argenx SE 13.7% Ionis Pharmaceuticals 10.3% Neurocrine Biosciences 9.4% Intra-Cellular Therapies 7.6% Revolution Medicines 7.2% Vertex Pharmaceuticals 7.2% Alnylam Pharmaceuticals 6.7% Incyte 5.6% Agios Pharmaceuticals 4.4% Scholar Rock Holding 4.1% Celldex Therapeutics 2.9% Biohaven 2.9% Moderna 2.5% Wave Life Sciences 1.9% Arvinas 1.7% Rivus Pharmaceuticals1) 1.6% Edgewise Therapeutics 1.4% Beam Therapeutics 1.4% Immunocore 1.3% Macrogenics 1.2% Relay Therapeutics 1.1% Annexon 1.0% Sage Therapeutics 0.9% Esperion Therapeutics 0.8% Black Diamond Therapeutics 0.7% Fate Therapeutics 0.3% Molecular Templates - Warrants, 2.4.29 0.0% Radius Health – CVR 0.0% Total Wertschriften CHF 2 406.9 Mio. Übrige Aktiven CHF 0.5 Mio. Übrige Verbindlichkeiten CHF (121.1) Mio. Innerer Wert CHF 2 286.3 Mio.

1) Nicht börsennotierte Gesellschaft